"دبي لرعاية النساء والأطفال" تطلق "دليل الصحة النفسية للرجل عبر مراحله العمرية"

دبي في 18 يونيو/ وام / أطلقت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال "دليل الصحة النفسية للرجل عبر مراحله العمرية" وأتاحته عبر حسابها الرسمي على منصة إنستغرام بهدف تسليط الضوء على الجوانب النفسية المرتبطة بمراحل نمو الرجل المختلفة وتعزيز فهم المجتمع للعوامل المؤثرة فيها وسبل دعمها داخل الأسرة ومحيطها الاجتماعي.

ويأتي إطلاق الدليل ضمن توجه المؤسسة نحو تطوير المحتوى التوعوي المتخصص الذي يواكب احتياجات مختلف فئات المجتمع حيث يستعرض أبرز التحديات النفسية التي قد يواجهها الرجل منذ سنواته الأولى وحتى مرحلة النضج إلى جانب تقديم إرشادات عملية تسهم في بناء بيئة داعمة تساعده على التكيف مع الضغوط وتعزيز توازنه النفسي والعاطفي.

ويتناول الدليل عددا من المحاور الرئيسية التي تستعرض أهمية الصحة النفسية للرجل وأثرها المباشر في تعزيز التماسك الأسري والاستقرار المجتمعي والعوامل المؤثرة في صحته النفسية والأدوار المتعددة التي يقوم بها كابن وأخ وأب وزوج وعضو فاعل في المجتمع إلى جانب استعراض احتياجاته النفسية والتحديات المرتبطة بكل مرحلة عمرية بدءاً من الطفولة المبكرة والطفولة المتوسطة مروراً بمرحلة المراهقة ووصولاً إلى مرحلتي الشباب والنضج.

وأكدت سعادة شيخة سعيد المنصوري مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة أن إطلاق الدليل يأتي ضمن الحملة الرقمية التي تنفذها المؤسسة بمناسبة عام الأسرة الذي يهدف إلى ترسيخ الروابط الأسرية وتعزيز التلاحم المجتمعي وتمكين الأسر من ممارسة القيم الإيجابية التي تشكل أساس الاستقرار والتنمية المجتمعية المستدامة.

وقالت إن المؤسسة تحرص على تطوير مبادراتها وبرامجها التوعوية بما يواكب احتياجات المجتمع ويعزز مفاهيم الصحة النفسية لدى مختلف فئاته، مشيرة إلى أن إطلاق هذا الدليل يأتي انطلاقاً من الإيمان بأن الاهتمام بالصحة النفسية للرجل ينعكس بصورة مباشرة على الأسرة والمجتمع ويدعم قدرته على أداء أدواره المختلفة بكفاءة ووعي ومسؤولية.

وأضافت أن الصحة النفسية للرجل تمثل عنصرا محوريا في استقرار الأسرة وتماسك المجتمع ومن هنا يأتي هذا المحتوى التوعوي ليسهم في تعزيز الفهم المجتمعي للتحديات النفسية التي قد يواجهها الرجل وتشجيع الأسر على تبني أساليب داعمة تتبنى أسلوب الحوار والتواصل الإيجابي وتساعد على بناء أفراد أكثر قدرة على مواجهة التحديات وتحقيق جودة حياة أفضل لأنفسهم وأسرهم ومجتمعهم.

ويأتي إصدار المنشور الرقمي ضمن سلسلة المبادرات والبرامج التوعوية التي تنفذها مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال لتعزيز الوعي المجتمعي بالقضايا النفسية والاجتماعية وترسيخ مفاهيم الوقاية والدعم النفسي بما ينسجم مع أجندة دبي الاجتماعية 33 الرامية إلى الارتقاء بجودة الحياة وبناء مجتمع أكثر تماسكاً.

ويعد الدليل مرجعاً توعوياً موجهاً للأسر ومقدمي الرعاية والمهتمين بالصحة النفسية ويهدف إلى تمكينهم من فهم الاحتياجات النفسية للرجل في مختلف مراحل حياته وتزويدهم بالممارسات والأساليب الداعمة التي تسهم في تعزيز الصحة النفسية لجميع أفراد الأسرة.