مجموعة تدوير تختتم برنامج "الجيل الأخضر"

أبوظبي في 18 يونيو/ وام / أعلنت مجموعة "تدوير" اختتام المرحلة التعليمية من برنامج الاستدامة "الجيل الأخضر"، الذي نُفّذ بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بمشاركة 260 طالباً وطالبة من مختلف إمارات الدولة.

وصُمم البرنامج لتعزيز الوعي البيئي، وتشجيع السلوكيات المستدامة، وتعريف الطلبة بمبادئ إدارة النفايات والاقتصاد الدائري.

ونُفذ البرنامج في تسع مدارس في ستة إمارات مختلفة، مستهدفاً طلبة تراوحت أعمارهم بين 13 و17 عاماً، من خلال خمس جلسات تفاعلية تناولت أساسيات الاستدامة، وإدارة النفايات، وإعادة التدوير، والفرز من المصدر، ومبادئ الاقتصاد الدائري، وربط البرنامج هذه المحاور بالممارسات اليومية، بما ساعد الطلبة على فهم دور السلوك الفردي في دعم المخرجات البيئية الأوسع، والإسهام في تحقيق طموحات دولة الإمارات طويلة المدى في مجال الاستدامة.

وحقق البرنامج البيئي التعليمي نجاحًا ملحوظًا، انعكس على أداء الطلبة الذين حققوا متوسط نتائج بلغ 91% في التقييم الذي أجري في ختام البرنامج، بالمقارنة مع معدل 68% سجلوها في التقييم الابتدائي، كما أظهرت النتائج تسجيل أعلى مستوى من التحسن في المحاور التي تناولت السياسات البيئية المحلية وتطبيقات الاقتصاد الدائري.

وأكد 94% من الطلبة المشاركين الارتباط الوثيق بين محاور البرنامج ومواضيعه وبين أنماط حياتهم اليومية، فيما أبدى 85% رغبتهم في المشاركة في نسخة متقدمة منه.

وقال عبد الواحد جمعة، المدير التنفيذي للاتصال والتوعية المجتمعية في مجموعة تدوير: يجسد برنامج الجيل الأخضر خطوة نوعية لمسار جهود التوعية والتواصل المجتمعي للمجموعة، حيث يدمج مفاهيم الاستدامة ومبادئ إدارة النفايات في المنظومة التعليمية، ويوسع آفاق التفكير الابتكاري للطلبة في مجال الاقتصاد الدائري، يشكل هذا النوع من المبادرات المجتمعية التعليمية استثمارًا مبكرًا في الأجيال الناشئة، يرسخ لديهم ثقافة المسؤولية المجتمعية البيئية أثناء المراحل العمرية التي تتشكّل خلالها العادات والأنماط السلوكية، ويعدّهم للاضطلاع بدورهم في تنمية الاقتصاد الدائري الوطني، واستشراف مستقبلٍ مستدام.

وقالت الدكتورة ريم الكندي، مديرة التوعية العامة في مجموعة تدوير: أثبتت نتائج التقييمات فعالية البرنامج في ترسيخ المفاهيم البيئية في المجتمعات المدرسية، بما يمهد لتطويره وتوسعة نطاق تطبيقه في عدد أكبر من المدارس والمؤسسات التعليمية في المراحل القادمة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والمؤسسات التابعة لها.

واختُتمت المرحلة التعليمية من البرنامج بمسابقة طلابية تم استضافتها في المقر الرئيسي لمجموعة تدوير، وقيّمتها لجنة ضمّت ممثلين من مجموعة تدوير ووزارة التربية والتعليم، كما يجري حالياً تنفيذ مسابقة أوسع نطاقاً على مستوى المدارس المشاركة، على أن يتم تكريم الفائزين خلال حفل يقام في سبتمبر 2026.

يذكر أن مجموعة تدوير أطلقت "منصة العادات الخضراء" كامتداد لبرنامج "الجيل الأخضر"، بهدف ضمان استدامة البرامج التعليمية التوعوية التي تنفذها المجموعة، وتعزيز أثرها في ترسيخ السلوكيات البيئية الإيجابية ونشر ثقافة الاستدامة بين الأجيال الناشئة.