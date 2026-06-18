"كهرباء الشارقة" تفتح التسجيل لـ100 مشارك في مخيم "مهندس المستقبل" الصيفي 2026

الشارقة في 18 يونيو/ وام / أعلنت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عن بدء التسجيل في المخيم الصيفي السنوي لعام 2026 الذي تنظمه الهيئة تحت عنوان "مهندس المستقبل"، والذي يُقام خلال الفترة من 6 إلى 16 يوليو 2026 ، بمقر متحف الشارقة للآثار، ويستهدف مشاركة 100 منتسب من الجنسين ضمن الفئة العمرية من 12 إلى 14 عاماً، ويتم التسجيل من خلال الرابط المخصص للتسجيل على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة.

وأوضح راشد المرزوقي مدير إدارة الإعلام والاتصال بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن تنظيم هذا المخيم يأتي في إطار حرص الهيئة على تنمية وعي النشء وتعزيز دورهم في خدمة المجتمع، من خلال تعريفهم بمعلومات أساسية عن مجالات الكهرباء والمياه، وترسيخ مفاهيم الاستدامة، إضافة إلى تعزيز ثقافة الأمن والسلامة والوقاية مما يساهم في الاستثمار في طاقات الفئة العمرية المستهدفة باعتبارهم ركيزة أساسية لمستقبل التنمية المستدامة، حيث يسعى إلى إعداد جيل واعٍ ومثقف وقادر على الابتكار والمساهمة الفاعلة في مختلف القطاعات الحيوية.

وأشار إلى أن المخيم هذا العام يتضمن برنامجاً متكاملاً يجمع بين التعلم والتجربة العملية، حيث يتيح للمشاركين فرصة استكشاف طبيعة العمل الهندسي من خلال مجموعة من الورش التعليمية والتفاعلية التي تركز على التطبيق العملي وتنمية مهارات الابتكار والتفكير العلمي، كما يشمل البرنامج تنظيم زيارات فنية وميدانية إلى عدد من المرافق ذات الصلة، إلى جانب أنشطة ترفيهية هادفة تسهم في خلق بيئة تعليمية ممتعة ومحفزة.