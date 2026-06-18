المكتب الإعلامي بالشارقة ينظم ورشة حول منصة رقمية جديدة لإدارة العمل الإعلامي

الشارقة في 18 يونيو/ وام / نظم المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، اليوم، بحضور سعادة طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وسعادة علياء بوغانم السويدي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، ورشة تعريفية في مسرح المجاز، بمشاركة أكثر من 30 ممثلاً عن جهات حكومية، تعرفوا خلالها إلى إمكانات منصة المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة المزمع إطلاقها قريباً، لدعم وتنظيم عملية المحتوى الإعلامي وتوزيعه ورصد نتائجه وتحليلها وقياس الأثر.

وتأتي المنصة كخطوة نوعية تعزز مسيرة التحول الرقمي وترسّخ توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الإعلامي الحكومي، عبر منظومة متكاملة تجمع مختلف مراحل دورة الاتصال الإعلامي في بيئة رقمية واحدة، بدءاً من إنشاء المحتوى واعتماده، وصولاً إلى توزيعه ورصده وتحليل نتائجه وأرشفته.

وأوضح سعادة طارق سعيد علاي، أن المنصة تعد محطة جديدة في مسيرة تطور العمل الإعلامي الحكومي في إمارة الشارقة، إذ لم تعد المنظومات الإعلامية الحديثة تُقاس بقدرتها على إنتاج المحتوى فحسب، بل بقدرتها على إدارة المعرفة وتحويل البيانات إلى رؤى، وتمكين صُنّاع القرار من الوصول إلى المعلومة الدقيقة في الوقت المناسب. لافتاً إلى أن المنصة صُممت لتكون بيئة إعلامية متكاملة تجمع بين المحتوى والرصد والتحليل والأرشفة.

وأكد مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أن الذكاء الاصطناعي بوصفه شريكاً داعماً للعنصر البشري، يُسهم في تسريع الإنجاز وتوسيع القدرات وتحسين جودة الأداء، مع الحفاظ على الدور المحوري للخبرات في صناعة الرسائل الإعلامية وصياغة المحتوى والاستفادة من المعرفة المؤسسية المتراكمة بصورة أكثر فاعلية. مضيفاً أن المنصة تنسجم مع جهود إمارة الشارقة في تسريع التحول الرقمي وتبني الحلول المبتكرة، بما يدعم تطوير العمل الإعلامي الحكومي ويعزز جاهزيته لمتطلبات المستقبل.

وتعالج المنصة التحديات المرتبطة بتعدد الأدوات والأنظمة المستخدمة في إدارة المحتوى الإعلامي، من خلال توحيد عمليات الإنشاء والاعتماد والتوزيع والرصد والتحليل ضمن منصة واحدة، بما يسهم في رفع الإنتاجية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز التكامل بين مختلف مراحل العمل الإعلامي.

ومن المتوقع أن تسهم المنصة في تقليص زمن إعداد المحتوى الإعلامي بنسبة تصل إلى 40%، وتسريع عمليات النشر والتوزيع بنسبة 50%، وتسريع الوصول إلى المواد الإعلامية بنسبة 70%، الأمر الذي يعزز كفاءة منظومة الاتصال ويدعم استدامة المعرفة المؤسسية وتطوير الأداء.

وتضم المنصة ست وحدات متكاملة تغطي دورة الاتصال الإعلامي بالكامل، تشمل إدارة البيانات الصحفية والمحتوى الحكومي، ومركز التوزيع متعدد القنوات، والتحليلات والمؤشرات، ومركز الرصد الإعلامي، والأرشيف الذكي، إلى جانب المساعد الذكي «صقر»، الذي يوفر دعماً فورياً للمستخدمين في إعداد المحتوى وتحليله.

وتستفيد المنصة من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج البيانات الصحفية والمحتوى الحكومي ثنائي اللغة، إلى جانب التدقيق اللغوي والنحوي، والبحث الدلالي، والتصنيف الذكي للمواد الإعلامية، بما يسهم في رفع جودة المخرجات وتسريع إنجاز المهام.

وتوفر إمكانات متقدمة للتوزيع الذكي متعدد القنوات، يتسم بإمكانية تتبع عمليات التسليم والتفاعل وقياس نتائج النشر بصورة شاملة، بما يعزز فعالية الرسائل الإعلامية ويضمن وصولها إلى الفئات المستهدفة.

وفي مجال الرصد الإعلامي، تتيح المنصة متابعة التغطيات الإعلامية في وسائل الإعلام التقليدية والمنصات الرقمية على مدار الساعة، وتحليل الاتجاهات العامة، وإصدار تنبيهات استباقية تدعم سرعة الاستجابة للقضايا والموضوعات ذات الأهمية، بما يوفر للجهات الحكومية رؤية متكاملة للمشهد الإعلامي تساعدها في اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.

كما تضم المنصة أرشيفاً ذكياً لحفظ وتنظيم المحتوى والتقارير والمواد الإعلامية والمعرفة المؤسسية، مع إمكانات متقدمة للبحث والاسترجاع، بما يضمن الحفاظ على الذاكرة المؤسسية وسهولة الوصول إلى المعلومات والاستفادة منها في دعم العمل الحكومي.

ويعتمد المساعد الذكي "صقر" على قاعدة معرفية متكاملة تستند إلى محتوى المنصة وبياناتها، حيث يتيح للمستخدمين الحصول على إجابات فورية، وتحليل المحتوى، وإعادة صياغته وتلخيصه، واسترجاع المعلومات ذات الصلة بسياق العمل، بما يعزز كفاءة الأداء ويرفع مستوى الإنتاجية ويوفر الوقت والجهد.

وتجسد المنصة رؤية المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في تبني حلول رقمية مبتكرة تعزز جودة الممارسات الإعلامية وتدعم استدامتها، بما ينسجم مع التطورات التكنولوجية.