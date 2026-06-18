المنتدى الإسلامي يعلن إطلاق الدورة العلمية الـ26 لتعزيز مكانة الشارقة في العلم الشرعي

الشارقة في 18 يونيو/ وام / أعلن المنتدى الإسلامي، التابع لدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، تفاصيل الدورة العلمية السادسة والعشرين، التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، خلال الفترة من 20 يونيو الحالي حتى 2 يوليو المقبل في جامع المغفرة بمدينة الشارقة، تحت شعار "وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في بيت الحكمة بالشارقة، بحضور سعادة المستشار الدكتور عيسى سيف بن حنظل، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة ورئيس الدورة العلمية، إلى جانب ممثلي الجهات الراعية والداعمة والإعلاميين وأعضاء اللجان المنظمة.

وأكد سعادة المستشار الدكتور عيسى بن حنظل أن الدورة تأتي امتداداً للدعم المتواصل الذي يوليه صاحب السمو حاكم الشارقة للعلم الشرعي ورعاية المعرفة وبناء الإنسان، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً للعلم والثقافة والحضارة الإسلامية.

وأشار إلى أن الدورة تكتسب أهمية إضافية هذا العام لتزامنها مع صدور المرسوم الأميري بإلحاق المنتدى الإسلامي بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، بما يعزز تكامل الجهود المؤسسية ويوسع أثر البرامج العلمية والدعوية، مؤكداً أن المنتدى سيواصل أداء رسالته بوصفه الذراع العلمي للدائرة والحاضنة للمشروعات العلمية والبحثية المتخصصة.

وأضاف أن الدورة العلمية أصبحت على مدى ستة وعشرين عاماً إحدى أبرز المبادرات العلمية التي أسهمت في توفير بيئة معرفية تجمع بين التأصيل الشرعي والقيم الإيمانية والتربوية، واستقطبت طلاب العلم والمهتمين بالمعرفة الشرعية من داخل الدولة وخارجها.

وقال الدكتور محمد نور الدين، رئيس اللجنة العلمية للدورة، إن شعار الدورة لهذا العام يعكس مكانة الصلاة في الإسلام باعتبارها محوراً جامعاً للعلوم الشرعية، موضحاً أن البرنامج العلمي يتضمن سبعة محاور تشمل الفقه الإسلامي، والمقاصد الشرعية، والتفسير، والحديث النبوي الشريف، والتزكية والأخلاق، وعلم التجويد.

وأضاف أن الدورة تتناول شرح أحكام الطهارة والصلاة ومقاصدها وآثارها الإيمانية والتربوية، وفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتفسير سورة الفاتحة وخواتيم جزء عم، إلى جانب قراءة كتاب الصلاة من "مختصر صحيح مسلم" مع الإجازة بالسند المتصل، ودراسة علم التجويد نظرياً وتطبيقياً.

وأكد عبدالله عمران الخيال، مدير إدارة الاتصال الحكومي، أن الدورة تمثل امتداداً لرسالة دائرة الشؤون الإسلامية في توظيف المساجد منارات للعلم والتوجيه ونشر المعرفة الشرعية والثقافة الإسلامية الوسطية، مشيراً إلى أن اللجنة الإعلامية تعمل على إيصال رسالة الدورة إلى مختلف شرائح المجتمع عبر المنصات الإعلامية والرقمية.

واستعرض عيسى البلوشي، رئيس لجنة الخدمات العامة، البرامج المصاحبة للدورة، والتي تشمل منح الإجازة العلمية بالسند المتصل في «مختصر صحيح مسلم» للمشاركين المستوفين للشروط العلمية، إضافة إلى تنظيم مسابقة يومية ورصد جوائز تشجيعية للمشاركين.

ودعا المنتدى الإسلامي أفراد المجتمع وطلاب العلم والمهتمين إلى المشاركة في فعاليات الدورة والاستفادة من برامجها العلمية والإيمانية.