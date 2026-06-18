مجمع الشارقة ينظم النسخة الثانية من «محطة المستقبل» لتعزيز حلول الاستدامة في أكتوبر

الشارقة في 18 يونيو/ وام / أعلن مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار تنظيم النسخة الثانية من سلسلة "الشارقة محطة المستقبل" تحت عنوان "الاستدامة"، وذلك يومي 28 و29 أكتوبر المقبل بمقر المجمع، بمشاركة خبراء ومتخصصين وممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والشركات الناشئة من داخل الدولة وخارجها.

وتهدف الفعالية إلى استعراض أحدث الابتكارات والتقنيات الداعمة للاستدامة، وتعزيز التعاون بين الباحثين والمبتكرين وصناع القرار والمستثمرين، بما يسهم في تحويل مخرجات البحث العلمي إلى حلول تطبيقية ذات أثر اقتصادي ومجتمعي.

وقال سعادة حسين المحمودي، المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، إن الفعالية تأتي في إطار جهود المجمع لتعزيز الربط بين البحث العلمي والتطبيق العملي والاستثمار، وتسريع انتقال الابتكارات من المختبرات ومراكز الأبحاث إلى الأسواق.

وأضاف أن نسخة هذا العام تركز على الاستدامة باعتبارها من المحاور الرئيسة للتنمية المستقبلية، وتسعى إلى دعم التوجهات الوطنية في مجالات الأمن الغذائي والمائي والطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري، وتعزيز مكانة الشارقة مركزاً إقليمياً للابتكار والاستدامة.

وتناقش الفعالية عدداً من القضايا المرتبطة بمستقبل الاستدامة من خلال جلسات حوارية وورش عمل متخصصة تجمع ممثلي القطاعين البحثي والصناعي والمستثمرين، بهدف تعزيز فرص نقل التكنولوجيا وتسويقها وتسريع تبني الحلول المبتكرة.

كما تستعرض أحدث التقنيات والحلول في مجالات الزراعة الذكية، وإدارة الموارد المائية، وحماية البيئة، والطاقة النظيفة، إلى جانب نماذج للشراكات بين المؤسسات البحثية والقطاع الخاص والجهات الحكومية.

وتتضمن الفعالية أربع منصات متخصصة للابتكار تشمل الزراعة والمياه والبيئة والطاقة، توفر بيئة تفاعلية لعرض التقنيات المتقدمة وربط مطوري التكنولوجيا بالمستثمرين والشركاء المحتملين، بما يدعم تطوير المشاريع المبتكرة وتوسيع نطاق تطبيقها.

ويتناول برنامج الحدث مجموعة من المحاور المرتبطة بمستقبل الاستدامة، من بينها حلول الاستدامة المستقبلية، وتكنولوجيا المياه، والتقنيات الزراعية الداعمة للأمن الغذائي، والابتكارات الدائرية، والتطبيقات العلمية في مجال الطاقة النظيفة.