معهد إدارة المشاريع "PMI" يكرّم شرطة دبي

دبي في 18 يونيو/ وام / كرّم معهد إدارة المشاريع "PMI"، الجهة العالمية الرائدة في مجال نجاح المشاريع، خلال فعاليات قمته العالمية في سيؤول بكوريا الجنوبية، القيادة العامة لشرطة دبي، تقديراً لتميزها وريادتها في تنفيذ المشاريع والمبادرات المُتعلقة بالسلامة والأمن المجتمعي.

وتسلم العقيد أحمد الحفيتي، مدير إدارة المبادرات والمشاريع في شرطة دبي، التكريم من السيد بيير لو مان، رئيس معهد إدارة المشاريع "PMI"، ورئيسه التنفيذي، بحضور هاني الشاذلي، المدير التنفيذي لمعهد إدارة المشاريع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال هاني الشاذلي إن هذا التكريم يجسد ريادة شرطة دبي في توظيف إدارة المشاريع كأداة لتحقيق التميز المؤسسي ودفع مسيرة التحول في القطاع الحكومي، مشيراً إلى أنه منذ أن أصبحت أول جهة شرطية تعقد شراكة إستراتيجية مع معهد إدارة المشاريع، أظهرت شرطة دبي التزاماً راسخاً بتطوير القدرات المؤسسية، وتمكين الكفاءات الوطنية، ودعم المبادرات التي تسهم في تحقيق رؤية دولة الإمارات للمستقبل.

وأضاف أن التكريم يعكس الدور الريادي لشرطة دبي بصفتها أول جهة شرطية تعقد شراكة إستراتيجية مع معهد إدارة المشاريع في عام 2022، لتضع بذلك معياراً متقدماً في تعزيز التميز في إدارة المشاريع ضمن القطاع الحكومي.

وقال العقيد أحمد الحفيتي، إن القيادة العامة لشرطة دبي بقيادة معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، تفتخر بهذا التكريم الذي يعكس الالتزام المشترك بالابتكار والتميز وتعزيز القدرات في إدارة المشاريع.

وأضاف أنه من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، نواصل تطوير الكفاءات الوطنية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، ودعم رؤية شرطة دبي الرامية إلى تحقيق السعادة والأمن والسلامة للمجتمع.