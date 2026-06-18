دبي للثقافة تعزز حضورها عالمياً عبر معرض بكين الدولي للكتاب

دبي في 18 يونيو/ وام / تواصل هيئة الثقافة والفنون في دبي “دبي للثقافة” تعزيز حضورها على الساحة الثقافية الدولية من خلال مشاركتها ضمن الوفد الرسمي لدولة الإمارات في الدورة الثانية والثلاثين من معرض بكين الدولي للكتاب حيث تحل الدولة ضيف شرف الحدث المقام في العاصمة الصينية بكين حتى 21 يونيو الحالي.

وتسعى الهيئة عبر برنامج ثقافي ومعرفي متنوع إلى إبراز حيوية المشهد الثقافي الإماراتي وتعزيز وصول المبدعين المحليين إلى الأسواق العالمية بما ينسجم مع رؤيتها الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب.

وتستعرض “دبي للثقافة” خلال المعرض مجموعة من الكتب والمنشورات التي تعكس إبداعات الكتّاب الإماراتيين من بينها عشرة إصدارات جديدة أطلقتها ضمن المرحلة الأولى من مشروع “الإمارات بشر وأثر” المنضوي تحت برنامج “نشر في دبي” والهادف إلى توثيق سير شخصيات إماراتية مؤثرة وإبراز عناصر الثقافة والتراث والتاريخ الوطني بأسلوب معرفي موجه للأجيال الجديدة

وضمن مشاركتها في برنامج “البيت الإماراتي” الذي يقام تحت شعار “المجتمع والناس” تنظم الهيئة سلسلة من الجلسات الحوارية المتخصصة التي تسلط الضوء على الصناعات الثقافية والإبداعية ومستقبلها ومن بينها جلسة تناولت توظيف الرموز والعناصر التراثية الإماراتية في أدب الطفل ودورها في تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ القيم المجتمعية لدى الأجيال الناشئة.

وتشارك الهيئة في جلسات تناقش تجارب الإمارات والصين في تشجيع القراءة وبناء مجتمعات المعرفة إضافة إلى استعراض مبادراتها الهادفة إلى تعزيز ثقافة القراءة وإتاحة المعرفة لمختلف فئات المجتمع.

ويشمل برنامج المشاركة لقاءات مهنية مع ناشرين ومترجمين ومؤسسات ثقافية صينية لبحث فرص التعاون في مجالات النشر والترجمة والتبادل المعرفي والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في الصناعات الثقافية والإبداعية بما يسهم في توسيع آفاق الشراكات الثقافية وتعزيز حضور المنتج الثقافي الإماراتي على المستوى الدولي.

وأكدت إيمان حسن الحمادي مدير إدارة الآداب والمعرفة في “دبي للثقافة” أن مشاركة الهيئة في المعرض تعكس التزامها بدعم انتشار الثقافة الإماراتية عالمياً وتعزيز التعاون مع المؤسسات الثقافية الدولية وإبراز ما يشهده قطاعا الأدب والنشر في الدولة من تطور متواصل وحراك نوعي متنامٍ.