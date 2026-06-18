"مراكز التميز" تحقق أثراً صحياً لـ3,000 حالة وتقلص العلاج بالخارج 60%

أبوظبي في 18 يونيو/ وام / نجحت مراكز التميز المعتمدة من دائرة الصحة في أبوظبي منذ إطلاقها عام 2023 في تقديم رعاية صحية متخصصة لأكثر من 3,000 حالة صحية معقدة، كما أسهمت في خفض الحاجة إلى تلقي العلاج خارج الدولة بنسبة 60%، ومكّنت 1,664 أسرة من استكمال رحلة العلاج في أبوظبي بالقرب من ذويهم وشبكات الدعم التي يحتاجونها، في إنجاز يعكس تطور منظومة الرعاية الصحية التخصصية في الإمارة.

وتوجت هذه الإنجازات بحصول مراكز التميز على جائزة مبادرة الأثر الاستراتيجي ضمن جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز، تقديراً لدورها في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية وتعزيز تجربة المرضى من داخل الإمارة وخارجها.

وتقدم مراكز التميز خدماتها ضمن مجالات طبية تخصصية متقدمة تشمل جراحة القلب والأوعية الدموية للبالغين والأطفال، وعلاج السكتة الدماغية، ورعاية الحروق، وزراعة الخلايا الجذعية المكوّنة للدم، وزراعة الأعضاء المتعددة للبالغين، مستندة إلى البنية التحتية الصحية المتطورة في أبوظبي، وتكامل الخبرات متعددة التخصصات، وتوظيف أحدث الابتكارات الطبية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب دعم الأبحاث العلمية والحصول على الاعتمادات العالمية.

وتمكنت المراكز من تنفيذ مجموعة من الإجراءات الطبية المتقدمة شملت زراعة الرئة، وإجراء زراعة مزدوجة للكليتين باستخدام الروبوت، وعلاج تمدد الأوعية الدموية عبر تقنيات طفيفة التوغل، إضافة إلى إجراء عمليات معقدة لإصلاح عيوب القلب الخلقية لدى الأطفال باستخدام تقنيات المنظار دون الحاجة إلى جراحة القلب المفتوح.

كما أسهمت الحلول والتقنيات المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تسريع التشخيص وتحسين فرص التعافي والحد من المضاعفات، فيما أحدثت العلاجات الجينية تحولاً نوعياً في حياة عدد من مرضى الثلاسيميا من خلال تقليل الاعتماد على عمليات نقل الدم. كذلك ساهمت الابتكارات الحديثة في علاج الحروق، ومنها الطعوم الجلدية وتقنيات التصوير الدقيقة، في تحسين النتائج العلاجية وتسريع التعافي.

وعلى صعيد البحث والتطوير، ارتفع حجم الأبحاث المرتبطة بمراكز التميز بنسبة 200% منذ إطلاقها، كما دعمت المراكز 17 تجربة سريرية، ونفذت 4 برامج تدريبية متخصصة أسهمت في تطوير الكفاءات الطبية، فضلاً عن حصولها على 8 اعتمادات عالمية مرموقة، بما يعكس التزامها المستمر بتطبيق أعلى المعايير الدولية في جودة وكفاءة الرعاية الصحية.

وأكدت سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة في أبوظبي، أن مراكز التميز أصبحت ركيزة أساسية في مسيرة تطوير منظومة الرعاية الصحية بالإمارة، وتجسد رؤية دائرة الصحة في أبوظبي الرامية إلى توفير رعاية صحية عالمية المستوى لجميع أفراد المجتمع داخل الدولة وخارجها، مشيرةً إلى أن هذه المراكز تواصل إحداث أثر نوعي في حياة المرضى عبر توظيف الابتكار الطبي المتقدم، وتعزيز البحث العلمي، والاستفادة من الخبرات متعددة التخصصات لتحقيق أفضل النتائج العلاجية.

وأضافت أن مراكز التميز تمضي في توسيع نطاق الرعاية التخصصية وتطوير خدماتها وفق أعلى المعايير العالمية، بما يعزز ريادة أبوظبي كمركز عالمي للرعاية الصحية المتقدمة، ويرسخ إسهاماتها المؤثرة على المستويين الإقليمي والدولي.

ويحدد المعيار الصادر عن دائرة الصحة في أبوظبي الحد الأدنى من المتطلبات والمواصفات التي يجب أن تستوفيها المنشآت الصحية الساعية للحصول على تصنيف مراكز التميز، حيث تستند عملية التقييم إلى ستة عناصر رئيسية تشمل المخرجات السريرية، وتجربة المرضى وسلامتهم، وجودة الخدمات المقدمة، ومدى رضا وتفاعل العاملين في المنشأة، إضافة إلى البرامج التعليمية والبحثية وبرامج الإقامة والتدريب.