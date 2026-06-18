جمال السويدي يوقع أحدث إصدارين بمعرض بكين الدولي للكتاب 2026

بكين في 18 يونيو/ وام / وقع معالي الدكتور جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية اليوم في جناح دولة الإمارات بمعرض بكين الدولي للكتاب 2026، أحدث إصدارين له، وهما النسخة الصينية من كتاب "صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية"، والنسخة الإنجليزية من كتاب "الرحم الاصطناعي: عالم ما بعد التكاثر البشري".

ويأتي حفل توقيع الكتابين ضمن فعاليات جناح "البيت الإماراتي" الذي تُشرف عليه سفارة الدولة، لدى جمهورية الصين الشعبية، بالتنظيم المشترك مع وزارة الثقافة، حيث تشارك دولة الإمارات باعتبارها ضيف شرف المعرض لهذا العام، وتسعى من خلال مشاركتها إلى تقديم تجربتها الثقافية والمعرفية للعالم، عبر سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية المشتركة بين الصين والإمارات، التي تقام خلال المعرض الذي يشارك فيها نخبة من كبار المسؤولين في مجال الثقافة والنشر والبحوث ومراكز الفكر في البلدين.

حضر حفل التوقيع، معالي حسين إبراهيم الحمادي، سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية وسعادة مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة، وسعادة خالد الشحي، نائب رئيس بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الصين وعدد من سفراء الدول العربية لدى الصين ونخبة من المفكرين والمثقفين والمهتمين بالثقافة.

من جهته، قدّم معالي الدكتور جمال السويدي الشكر لمنظمي الحفل والحضور، مشيداً بحسن التنظيم وحفاوة الاستقبال، وأثنى على معرض بكين الدولي للكتاب، وبنشاط حركة النشر في الصين، خاصة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وقال إن معرض بكين الدولي للكتاب يُعد أحد أكبر معارض الكتب في آسيا والعالم، ويمثل البوابة الرئيسية لتواصل الصين مع العالم، واصفاً العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبكين بأنها علاقات وطيدة تتّسم بالشراكة الاستراتيجية، والنمو الكبير في المجال الثقافي.