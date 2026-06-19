الصين تفعل الاستجابة الطارئة للفيضانات في 5 مقاطعات

بكين في 19 يونيو/ وام/ فعّلت الصين الاستجابة الطارئة من المستوى الرابع لمواجهة الفيضانات في مقاطعات "آنهوي وجيانغشي وهوبي وهونان وقويتشو) قبيل هطول أمطار غزيرة متوقعة حتى 25 يونيو الجاري.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية وفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) من أن الأمطار المستمرة الغزيرة إلى شديدة الغزارة ستجتاح مناطق وسط وشرقي الصين خلال الأسبوع القادم، ما سيرفع مناسيب المياه في الأنهار ويضع بعض الممرات المائية الصغيرة في مواجهة خطر تجاوز مستويات التحذير.

وأشارت وزارة الموارد المائية الصينية إلى أنها أوفدت 3 فرق ميدانية للمناطق المعرضة للخطر، ووجّهت السلطات المحلية بضرورة تعزيز الرصد الهيدرولوجي والتأهب لمواجهة حالات الطوارئ وتأمين البنية التحتية المائية لحماية الأرواح والممتلكات.

يُذكر أن نظام الطوارئ الصيني يتكون من 4 مستويات، يمثل الأول أعلاها خطورة.

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