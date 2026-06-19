مدن المكسيك تتصدر الحضور الجماهيري في مهرجان مشجعي المونديال

مكسيكو سيتي في 19 يونيو /وام/ واصل مهرجان المشجعين لكأس العالم 2026 استقطاب الجماهير في الدول المستضيفة الثلاث الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، متجاوزاً حاجز مليوني زائر بعد إقامة أول 24 مباراة من البطولة، في مؤشر يعكس الزخم الجماهيري الكبير المصاحب للحدث الكروي العالمي.

ويتم تنظيم المهرجان في 13 مدينة موزعة على كندا والمكسيك والولايات المتحدة؛ حيث يوفر للمشجعين فرصة متابعة مباريات كأس العالم والاستمتاع ببرامج ترفيهية وثقافية متنوعة.

وسجل المهرجان مليونا و992 ألفا و302 زائرا بنهاية الجولة الأولى من مباريات البطولة التي اختُتمت أمس، فيما واصلت المواقع المخصصة للمهرجان في كندا والولايات المتحدة العمل بطاقتها الاستيعابية الكاملة.

وتصدرت المدن المكسيكية الثلاث المستضيفة قائمة الحضور الجماهيري؛ إذ بلغ عدد الزوار التراكمي 527 ألفا و100 في مكسيكو سيتي، و244 ألفا و710 في مونتيري، و218 ألفا و424 في غوادالاخارا.

وقال السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إن مهرجان المشجعين يشكل جزءاً أساسياً من تجربة الجماهير خلال كأس العالم، معرباً عن سعادته بالإقبال الكبير الذي شهده حتى الآن.

وأضاف أن الهدف من المهرجان يتمثل في توفير مساحات تجمع بين سكان المدن المضيفة والجماهير القادمة من أنحاء العالم للاستمتاع بأجواء البطولة، إلى جانب الفعاليات الترفيهية والثقافية المتنوعة، مشيراً إلى أن الاستجابة الواسعة تعكس رؤية المدن المضيفة وجهودها التنظيمية، مع توقع استقبال ملايين الزوار الإضافيين خلال الأسابيع المقبلة.

وانطلقت فعاليات المهرجان بقوة مع افتتاح البطولة في 11 يونيو الجاري، حيث توافدت الجماهير إلى ساحة "زوكالو" الرئيسية في مكسيكو سيتي لمتابعة المباراة الافتتاحية، فيما شهدت مدينتا مونتيري وغوادالاخارا حضوراً جماهيرياً كبيراً لمساندة المنتخب المكسيكي.

كما سبقت انطلاقة البطولة فعاليات العد التنازلي في مكسيكو سيتي ولوس أنجلوس وتورونتو، وشهدت المدينة الكندية عروضاً فنية متنوعة جذبت أعداداً كبيرة من الجماهير.

ومع تحقيق منتخبي كندا والولايات المتحدة نتائج إيجابية في بداية مشوارهما بالبطولة، امتلأت مواقع المهرجان في البلدين بالمشجعين، فيما تواصلت الفعاليات الجماهيرية في مدن عدة، منها أتلانتا ودالاس وهيوستن وكانساس سيتي وميامي وفانكوفر، التي أضفت طابعها الثقافي والترفيهي الخاص على الاحتفالات.

ومن المنتظر أن تشهد الأسابيع المقبلة مزيداً من الفعاليات الفنية والترفيهية، إلى جانب النقل المباشر لمباريات كأس العالم عبر الشاشات العملاقة، بما يعزز تجربة الجماهير حتى ختام البطولة في 19 يوليو المقبل.