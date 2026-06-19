سباق مبكر بين ميسي وديفيد على الحذاء الذهبي في كأس العالم 2026

فانكوفر في 19 يونيو /وام/ انضم المهاجم الكندي جوناثان ديفيد، إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في صدارة سباق الفوز بجائزة الحذاء الذهبي المقدمة لهداف كأس العالم 2026، بعد تسجيل كل منهما ثلاثة أهداف في البطولة.

وكان ميسي، قائد منتخب الأرجنتين وحامل اللقب، قد أحرز ثلاثة أهداف "هاتريك" وأسهم في فوز منتخب بلاده على الجزائر 3-0 ضمن منافسات المجموعة العاشرة على استاد كانساس سيتي، ليرفع رصيده التهديفي في تاريخ كأس العالم إلى 16 هدفا وهو الرقم ذاته الذي يحمله الأسطورة الألمانية ميروسلاف كلوزه، ويتقاسم معه صدارة الهدافين التاريخيين للبطولة.

ولحق جوناثان ديفيد، بميسي في صدارة ترتيب الهدافين، بعدما سجل ثلاثة أهداف في شباك منتخب قطر صباح اليوم، لتشتعل المنافسة مبكراً على جائزة الحذاء الذهبي بين اثنين من أبرز نجوم البطولة.

وبدأ الأمريكي فولارين بالوغون، سباق الهدافين بقوة، بعدما سجل هدفين في الشوط الأول من فوز منتخب الولايات المتحدة الأمريكية على باراغواي 4-1 في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة على ملعب لوس أنجلوس. وأصبح مهاجم موناكو، البالغ من العمر 25 عاماً، أول لاعب يسجل أكثر من هدف في مباراة واحدة للمنتخب الأمريكي في كأس العالم منذ عام 1930.

كما سجل الألماني كاي هافرتز، هدفين في مباراة منتخب بلاده أمام كوراساو والتي انتهت 7-1 في افتتاح منافسات المجموعة الخامسة بمدينة هيوستن يوم 14 يونيو الجاري، لينضم إلى بالوغون في وصافة ترتيب الهدافين، قبل أن يلحق بهما السويدي ياسين العياري، بتسجيله ثنائية في الفوز على تونس 5-1، ثم النيوزيلندي إليجا جست، بإحرازه هدفين في مواجهة منتخب بلاده أمام إيران.

وشهد السباق على الحذاء الذهبي أيضاً منافسة مبكرة أيضاً من الفرنسي كيليان مبابي، والنرويجي إرلينغ هالاند، بعدما سجل كل منهما هدفين في مرمى السنغال والعراق على التوالي.

ومن المتوقع أن يشهد ترتيب الهدافين المزيد من التغييرات خلال الأيام والأسابيع المقبلة، في ظل مشاركة 48 منتخباً في النسخة الحالية من البطولة.