إطلاق نار في تايمز سكوير يستنفر الأمن في نيويورك

نيويورك في 19 يونيو /وام/ شهدت ساحة تايمز سكوير الشهيرة في مدينة نيويورك، مساء أمس، حادث إطلاق نار أثار حالة من الذعر بين الحشود الكبيرة من الزوار والمشجعين للفعاليات الرياضية لكأس العالم، ما دفع بسلطات المدينة إلى تنفيذ عملية إخلاء سريعة للمنطقة وفرض إجراءات أمنية مشددة في محيطها.

ويأتي هذا الحادث في وقت تشهد فيه ساحة تايمز سكوير كثافة بشرية غير مسبوقة بسبب الفعاليات الرياضية والاحتفالات الجماهيرية المرتبطة بكأس العالم، إلى جانب النشاط السياحي المعتاد في المنطقة.

وأفادت شرطة نيويورك بأن الحادث وقع عندما أقدم شخصان على دخول الساحة وهما يحملان أسلحة نارية، قبل أن يطلقا عدة طلقات، ثم فرا من المكان وسط حالة من الفوضى والهلع بين الموجودين.

وأكد مسؤول أمني كبير في المدينة أنه لم يتم تسجيل أي إصابات، رغم الكثافة الكبيرة للموجودين في المنطقة، مشيرا إلى أن التحقيقات الأولية لم تتوصل بعد حول ما إذا كان إطلاق النار كان يستهدف شخصا محددا بعينة أم كان عملا عشوائيا.

-نيو-