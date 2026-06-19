"دبي للثقافة" تبدأ التحضير للنسخة الـ15 من مهرجان سكة

دبي في 19 يونيو /وام/ أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي، بدء التحضيرات لتنظيم النسخة الـ15 من المهرجان التي ستقام في يناير 2027 في حيي الشندغة التاريخي والفهيدي التاريخي، تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وذلك تزامناً مع مرور خمسة عشر عاماً على انطلاق الحدث الذي أسهم في ترسيخ مكانته منصة رئيسية لدعم المواهب وتعزيز المشهد الفني والثقافي في دولة الإمارات، في خطوة تعكس مكانة مهرجان سكة كأحد أبرز المحركات الداعمة للحراك الثقافي والإبداعي في دبي.

وتأتي الدورة الجديدة في إطار جهود دبي للثقافة لتحقيق مستهدفات إستراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب، حيث يمثل المهرجان محطة استثنائية تتوج مسيرة حافلة بالإنجازات منذ انطلاقه عام 2011 تمكن خلالها من استقطاب أكثر من 3000 مبدع قدموا آلاف الأعمال الفنية والتجارب الإبداعية المتنوعة إلى جانب تنظيم نحو 2416 ورشة عمل واستقبال ما يقارب 950 ألف زائر ما يعكس دوره في تنمية الحركة الثقافية وتعزيز المشاركة المجتمعية.

وكشفت الهيئة عن شعار دورة 2027 الذي يحمل عنوان "العودة" ويستلهم مفاهيم الجذور والهوية والذاكرة والانتماء ويعبر عن استعادة العلاقة بين الإنسان والمكان عبر قصصه وسكانه وتقاليده، بما يرسخ الحوار الثقافي ويعزز الروابط بين الماضي والحاضر ويجسد في الوقت ذاته العودة الرمزية للمهرجان إلى موطنه الأصلي في حي الفهيدي التاريخي.

ووجهت دبي للثقافة دعوة مفتوحة للفنانين والمصممين والموسيقيين والمصورين وفناني الأداء وتجار التجزئة ومقدمي المأكولات والمشروبات من المواطنين والمقيمين في الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، للمشاركة في المهرجان وتقديم أعمال أصلية تنسجم مع شعار الدورة وتثري تنوع الممارسات الإبداعية فيه.

وستستقبل الهيئة طلبات المشاركة حتى 17 أغسطس المقبل عبر موقعها الإلكتروني على أن تتولى لجنة متخصصة من القيمين الفنيين مراجعة الطلبات واختيار الأعمال المؤهلة للمشاركة في الحدث الذي يواصل ترسيخ حضوره منصة رائدة لاكتشاف المواهب وتمكينها ودعم نمو الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي والمنطقة.