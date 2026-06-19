تعاون بين غرفة رأس الخيمة ومعرض الصين الدولي في غوانغزو 

غوانغزو في 19 يونيو /وام/ وقعت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، ومكتب معرض الصين الدولي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التابع لدائرة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات بمقاطعة غوانغزو بالصين، اتفاقية تعاون على هامش مشاركة الغرفة في منتدى"AIM Talks"، المنعقد في مدينة غوانغزو.

وقع الاتفاقية من جانب الغرفة، سعادة الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام الغرفة، ومن الجانب الصيني مدير ورئيس المعرض جيانغ شينغجون، بحضور سعادة محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، والمسؤولين في المعرض.

وتهدف الاتفاقية إلى توثيق العلاقات وتعزيز روابط التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين أصحاب الأعمال في إمارة رأس الخيمة والصين، وتتضمن تبادل المعلومات وتنظيم الوفود، للمشاركة في المعارض والفعاليات التي ينظمها الطرفان، وتسهيل تحقيق المصالح المتبادلة بينهما بما يعود بالنفع المتبادل.

وأكد سعادة الدكتور راشد خلفان النعيمي، حرص غرفة رأس الخيمة على تطوير آليات العمل الاقتصادي المشترك مع مكتب معرض الصين الدولي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز أواصر العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للشراكات الإستراتيجية، وتمكين مجتمع الأعمال من الاستفادة من الفرص الواعدة في كلا السوقين، وترسيخ مكانة إمارة رأس الخيمة مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والتجارة.

وقال إن الغرفة ملتزمة بدعم الشركات العاملة فيها للتوسع بنجاح في الأسواق الخارجية، وبتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن دورها المحوري في دعم نمو الاقتصاد الرقمي وحماية مصالح مجتمع الأعمال، والترويج لإمارة رأس الخيمة وترسيخ مكانتها وسمعتها كوجهة مفضلة للاستثمار.