"مينافاتف" تشارك في الاجتماع الأول للمجموعة الإستراتيجية العالمية واجتماعات "فاتف" بباريس

باريس في 19 يونيو /وام/ شاركت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينافاتف"، برئاسة سعادة حامد سيف الزعابي، رئيس المجموعة، في أعمال الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي "فاتف" المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس.

وتضمنت المشاركة حضور الاجتماع الأول للمجموعة الإستراتيجية العالمية، التي تجمع مجموعة العمل المالي "فاتف" والمجموعات الإقليمية الأعضاء في الشبكة الدولية، بهدف تعزيز التنسيق والحوار بشأن القضايا الإستراتيجية والأولويات المشتركة والمخاطر العابرة للحدود، بما يدعم فعالية الجهود الدولية الرامية إلى حماية نزاهة النظام المالي العالمي.

وألقى سعادة حامد سيف الزعابي، كلمة في الاجتماع، أكد فيها دعم "مينافاتف" لهذه المبادرة، مشيراً إلى أهميتها في تعزيز الحوار الإستراتيجي والتشاور المستمر بين مكونات الشبكة الدولية، والاستفادة من الخبرات والرؤى الإقليمية في دعم الأولويات العالمية وتطوير استجابات أكثر فاعلية للمخاطر والتهديدات المالية المتغيرة.

وأكد في تصريح له بمناسبة إطلاق المجموعة، أن المجموعة الإستراتيجية العالمية تمثل إضافة نوعية للشبكة الدولية، وتعكس الالتزام بتعزيز التعاون الدولي الإستراتيجي بين مجموعة "فاتف" والمجموعات الإقليمية النظيرة بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح أن تنوع الأقاليم المشاركة ضمن الشبكة الدولية يمثل أحد أهم عناصر قوتها، نظراً لما تمتلكه من خبرات وتجارب متنوعة، الأمر الذي يتيح فهماً أوسع للقضايا المطروحة ويدعم تطوير سياسات ومبادرات أكثر شمولاً وفاعلية تعكس وجهات النظر والخبرات الإقليمية.

وأضاف سعادته أن إنشاء المجموعة الإستراتيجية العالمية يتماشى مع أولويات رئاسة "مينافاتف" الرامية إلى تعزيز الانخراط والتعاون وتعزيز الشراكات الدولية، وتوطيد الشراكة بين "فاتف" والمجموعات الإقليمية النظيرة، بما يسهم في دعم الاستجابات الدولية للتحديات المشتركة، لا سيما في مجالات الاحتيال والجرائم المالية العابرة للحدود.

وناقش الاجتماع الأول سبل تعزيز إسهام المجموعات الإقليمية الأعضاء في الشبكة الدولية في أولويات وبرامج عمل مجموعة العمل المالي، وتطوير آليات التعاون بشأن التحديات المشتركة، إلى جانب تعزيز الاستفادة من المبادرات والمشاريع التي تقودها المجموعات الإقليمية بما يدعم أهداف الشبكة الدولية ويعزز فعاليتها.

كما شاركت "مينافاتف" في اجتماعات فرق العمل التابعة لمجموعة العمل المالي، والتي عقدت على هامش فعاليات الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي "فاتف" في باريس، والتي شهدت مناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بتعزيز فعالية أنظمة مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، ومواكبة المخاطر والتهديدات المالية الناشئة، وتعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات.

وعقدت المجموعة على هامش الاجتماعات عدداً من اللقاءات الثنائية، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق مع عدد من الجهات، ومتابعة عدد من المبادرات والملفات المرتبطة بتعزيز فعالية الأنظمة على المستويين الإقليمي والدولي.

ويعد الاجتماع العام الحالي الاجتماع السادس والأخير لمجموعة العمل المالي خلال فترة الرئاسة المكسيكية الحالية، ويشهد مشاركة ممثلين عن أكثر من 200 جهة ومنظمة دولية ضمن الشبكة الدولية لـ"فاتف"، وذلك لبحث مجموعة من القضايا المرتبطة بحماية نزاهة وأمن النظام المالي العالمي، بما في ذلك الابتكار المسؤول في القطاع المالي والتحديات المرتبطة بتطور أساليب الجرائم.