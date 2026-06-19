"الدار" تطلق "ذا أوركيدز" ضمن مجمع سكني متكامل في "ياس إيكرز"

أبوظبي في 19 يونيو /وام/ أعلنت "الدار" عن إطلاق مجمع سكني مسوّر جديد في جزيرة ياس تحت اسم "ذا أوركيدز" سيقام في "ياس إيكرز".

وتم تصميم المجمع ليلبي متطلبات أنماط الحياة العائلية العصرية ويتميز بموقعه ضمن المخطط الرئيسي لأحد أبرز المجتمعات السكنية القائمة في الجزيرة وأكثرها جاذبية للعائلات.

ويضم "ذا أوركيدز" 217 منزلاً رحباً، تشمل منازل تاون هاوس بغرفتي نوم وثلاث غرف نوم، وفللاً بثلاث وأربع وخمس غرف نوم.

وتراعي كل وحدة التوازن بين الخصوصية والحلول العملية والانسيابية بين مساحات المعيشة والمساحات الخارجية، عبر مخططات رحبة وحدائق خاصة ومساحات تواكب أساليب الحياة العائلية اليومية.

ويعتبر "ياس إيكرز" وجهة سكنية متكاملة ومزدهرة بفضل مرافقه عالية الجودة وأسلوب الحياة العائلي الذي يقدمه في قلب جزيرة ياس، ما يؤكد تقييم سكانه هذه المكانة؛ إذ حقق "ياس إيكرز" +49 نقطة في مؤشر صافي نقاط الترويج "NPS" عن تجربة السكن، أي ضمن الفئة الممتازة.

ويعزز نادي "ياس إيكرز جولف آند كونتري كلوب"، الذي تم افتتاحه في 2021، جودة الحياة اليومية في المجتمع، إضافة إلى قربه من مدارس دولية تشمل مدرسة نويا البريطانية وأكاديمية ياس الأمريكية.

ويوفر مجمع "ذا أوركيدز" من خلال النادي المجتمعي المخصص لقاطنيه، الممتد على مساحة 500 متر مربع، مساحة اجتماعية للتواصل واللقاءات اليومية، حيث يضم صالة رياضية وقاعة متعددة الاستخدامات ومرافق مشتركة، تتكامل مع حديقة ومسابح مخصصة للأطفال وأخرى للبالغين، وملاعب رياضية ومساحات خضراء منسقة ومناطق خارجية مظللة، ما يخلق بيئة سكنية متكاملة تثري جودة حياة السكان وراحتهم وتعزز إحساسهم بالانتماء.