تشخيص وعلاج مرض ستيل المناعي النادر لمريض في أبوظبي

أبوظبي في 19 يونيو /وام/ نجح فريق طبي في أبوظبي في تشخيص وعلاج داء ستيل لدى البالغين، أحد أندر أمراض المناعة الذاتية في العالم، وذلك بعد أن تمكن من تشخيص حالة معقدة لمريض يبلغ من العمر 34 عاماً عانى حمى شديدة ومتواصلة لأكثر من أسبوعين دون سبب واضح.

وبدأ الفريق الطبي في مستشفى برجيل بعد تأكيد التشخيص، العلاج بجرعات عالية من الكورتيكوستيرويدات، وهي العلاج الأساسي للحالة، قبل تخفيض الجرعات تدريجياً على مدى عدة أسابيع للسيطرة على الاستجابة المناعية وتمكين التعافي الآمن.

وقال الدكتور نياس خالد، أخصائي الطب الباطني، إن تشخيص داء ستيل لدى البالغين يُعد من أكثر التشخيصات تعقيداً نظراً لندرته وتشابه أعراضه مع العديد من الأمراض المعدية واضطرابات المناعة الذاتية وأمراض الكبد وبعض أنواع السرطان، موضحاً أن اكتشافه يمثل تحدياً طبياً كبيراً، لا سيما في البيئات التي تُفسَّر فيها الحمى غالباً على أنها ناجمة عن أسباب معدية.

وأضاف أن الفريق الطبي، أجرى سلسلة دقيقة من الفحوصات لاستبعاد الاحتمالات المرضية المختلفة، مشيراً إلى أن غياب الطفح الجلدي، الذي يُعد من العلامات المرتبطة بالمرض، شكّل تحدياً إضافياً في مسار التشخيص.

وأشار إلى أن المرض يؤدي إلى فرط نشاط الجهاز المناعي ومهاجمته لأنسجة الجسم، ما قد يتسبب في التهابات واسعة ومضاعفات خطيرة تشمل تلف الأعضاء، والتهاب المفاصل المزمن، وفشل الكبد، ومتلازمة تنشيط البلاعم التي قد تهدد الحياة إذا لم يتم التشخيص والعلاج في الوقت المناسب.