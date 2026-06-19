"الإمارات الصحية" ترسخ ثقافة الجاهزية للمستقبل

دبي في 19 يونيو/ وام/ نظمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، البرنامجاً التدريبي "استشراف المستقبل لقيادة القطاع الصحي" بالتعاون مع جامعة "روتشستر" للتكنولوجيا في دبي، في إطار توجهاتها الاستراتيجية نحو تعزيز الجاهزية للمستقبل وترسيخ ثقافة الاستباقية والابتكار المؤسسي .

وشارك في البرنامج ،الذي استمر خمسة أيام ، عدد من مدراء الإدارات والمستشفيات ورؤساء الأقسام في المؤسسة، ضمن جهودها المستمرة لتطوير القيادات الحكومية وتعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية للمستقبل.

ويأتي تنظيم البرنامج انسجاماً مع توجهات حكومة دولة الإمارات في بناء مؤسسات أكثر مرونة واستعداداً للمستقبل، ودعم منظومة العمل الحكومي القائمة على الابتكار واستشراف التحديات والفرص المستقبلية، بما يعزز استدامة القطاع الصحي ورفع تنافسيته العالمية.

وأكد سعادة الدكتور عبدالعزيز الزرعوني، المدير التنفيذي للقطاع المالي والخدمات المساندة في المؤسسة، أن الاستثمار في تنمية مهارات القيادات الاستراتيجية وتمكينهم من توظيف أدوات التفكير المستقبلي يمثل أولوية استراتيجية للمؤسسة، مشيراً إلى أن القطاع الصحي يشهد تحولات متسارعة تتطلب كوادر قيادية قادرة على استباق المتغيرات واتخاذ قرارات مرنة ومبنية على البيانات والمعرفة.

وأضاف أن البرنامج يجسد نموذجاً متقدماً للتكامل بين القطاعين الصحي والأكاديمي، من خلال التعاون مع جامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي، باعتبارها إحدى الجامعات العالمية الرائدة التي تقدم برامج تنفيذية متخصصة ترتكز على التحليل والابتكار وصناعة القرار الاستراتيجي، بما يسهم في نقل أفضل الممارسات والخبرات التطبيقية، ودعم تطوير منظومة صحية مبتكرة ومستدامة قادرة على مواكبة تطلعات الدولة ورؤيتها المستقبلية.

وتضمن البرنامج عدداً من المحاور التخصصية، شملت استعراض مبادئ استشراف المستقبل، وتحديد الاتجاهات العالمية والتقنيات الناشئة، وتطوير السيناريوهات الاستباقية لإعداد خريطة طريق واضحة للمستقبل، إضافة إلى تحليل البيانات والتخطيط الاستراتيجي ووضع الإجراءات التنفيذية، بما يعزز قدرة المشاركين على قيادة التحول المؤسسي بكفاءة واستدامة. وتخلل البرنامج تنظيم مختبرات ابتكار وجلسات تفاعلية هدفت إلى تطوير حلول مستقبلية مبتكرة للتحديات الصحية، وتعزيز ثقافة التفكير الاستباقي والعمل التكاملي، بما يدعم بناء بيئة مؤسسية أكثر مرونة وجاهزية للتغيرات المستقبلية.