الشارقة للآثار تبرز إرث طريق الحرير وتعاونها الثقافي في معرض بكين للكتاب

بكين في 19 يونيو/ وام/ شاركت هيئة الشارقة للآثار في فعاليات الدورة الثانية والثلاثين، من معرض بكين الدولي للكتاب 2026، ضمن جناح دولة الإمارات العربية المتحدة "البيت الإماراتي"، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الحضور الثقافي الإماراتي على الساحة الدولية وتوسيع آفاق التعاون المعرفي والتراثي مع المؤسسات الثقافية والأكاديمية الصينية.

وشهدت مشاركة الهيئة تنظيم محاضرة متخصصة تناولت العلاقات التاريخية بين إمارة الشارقة وطريق الحرير، وأبرز الاكتشافات الأثرية التي تؤكد المكانة الحضارية للمنطقة ودورها بوصفها محطة رئيسية على طرق التجارة والتواصل الثقافي بين الشرق والغرب عبر العصور.

وأكد سعادة عيسى يوسف، مدير عام هيئة الشارقة للآثار، لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش المعرض، أن مشاركة الهيئة تأتي بالتعاون مع جمعية الناشرين الإماراتيين ضمن الوفد الثقافي الإماراتي المشارك في المعرض، بما يسهم في إبراز البعد الحضاري والتراثي لدولة الإمارات وتعزيز حضورها في المحافل الثقافية الدولية.

وقال إن المعرض أتاح فرصة لعقد لقاءات مع عدد من المؤسسات الثقافية الصينية، من بينها متحف الصين الوطني، لبحث سبل تطوير التعاون المشترك في مجالات البحث الأثري والتراث الثقافي، مشيراً إلى وجود تعاون سابق بين الهيئة والمتحف تمثل في زيارة فريق من الباحثين الصينيين إلى إمارة الشارقة العام الماضي لدراسة المكتشفات الأثرية في المنطقة الشرقية، وإعداد تقرير علمي مهم حول نتائج تلك الدراسات.

وأضاف أن الهيئة تعمل خلال المرحلة المقبلة على تعميق العلاقات الثقافية مع جمهورية الصين الشعبية عبر برامج التبادل المعرفي والبحثي، وعقد شراكات تسهم في إثراء التعاون في مجالات التراث الثقافي والآثار، بما يعزز جسور التواصل الحضاري بين البلدين.

وأوضح أن الهيئة تبحث كذلك فرص التعاون لإدراج عدد من القطع الأثرية المكتشفة في إمارة الشارقة ضمن المنصات الثقافية المرتبطة بمبادرة طريق الحرير، بما يبرز الدور التاريخي للمنطقة في حركة التجارة والتبادل الحضاري بين الشعوب.

وأشار إلى المحاضرة التي قدمتها الهيئة خلال المعرض سلطت الضوء على أهمية الاكتشافات الأثرية في الشارقة ودلالاتها التاريخية، وما تكشفه من روابط حضارية بين الممالك القديمة في المنطقة والحضارات الآسيوية، مؤكداً أن هذه المكتشفات تمثل شاهداً على عمق العلاقات الإنسانية والتجارية التي ربطت المنطقة بمسارات طريق الحرير عبر قرون طويلة.

وتأتي مشاركة الهيئة ضمن الحضور الإماراتي الواسع في معرض بكين الدولي للكتاب، الذي تحل فيه دولة الإمارات ضيف شرف، بما يعكس عمق الشراكة الثقافية الإماراتية الصينية، ويعزز الحوار الحضاري والتبادل المعرفي بين البلدين، انسجاماً مع الرؤية المشتركة الهادفة إلى بناء جسور مستدامة للتعاون الثقافي والإنساني.