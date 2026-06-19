الكاتبة جنان تصدر كتابها الشعري التأملي الجديد "حوارياتي مع الروح"

أبوظبي في 19 يونيو / وام /أصدرت الكاتبة والشاعرة الإماراتية جنان كتابها الشعري التأملي الجديد "حوارياتي مع الروح " في عمل أدبي يندرج ضمن الأدب الوجداني والروحي ويقدم تجربة إنسانية عميقة تستكشف العلاقة بين الإنسان وذاته وبين القلب وما يختزنه من مشاعر وأحلام وذكريات.

ويأخذ الكتاب القارئ في رحلة أدبية تتنقل بين الحب والجمال والحنين والتأمل عبر نصوص تتشكل من حوارات داخلية ورؤى إنسانية تتجاوز حدود الزمان والمكان .

وتطرح الكاتبة من خلال هذا الإصدار مجموعة من التساؤلات والتأملات المرتبطة بالروح والوعي والوجدان في لغة شاعرية رقيقة تجمع بين البعد الإنساني والعمق التأملي.

ويتميز "حوارياتي مع الروح" ببنائه الأدبي المتكامل إذ لا يقتصر على تقديم نصوص شعرية منفصلة بل يشكل تجربة وجدانية متصلة تتدرج بين حالات شعورية متعددة تستحضر معاني الوفاء والاشتياق واللقاء والفراق وتدعو القارئ إلى إعادة اكتشاف ذاته والتأمل في جماليات الوجود.

وقالت الكاتبة جنان بهذه المناسبة يمثل هذا الكتاب خلاصة رحلة طويلة من التأمل والإصغاء لصوت الروح حيث سعيت إلى تحويل المشاعر والأسئلة والتجارب الإنسانية إلى نصوص تنبض بالصدق والجمال مضيفة لقد أردت أن يكون هذا العمل مساحة يلتقي فيها القارئ مع ذاته ويعيد من خلالها اكتشاف ما يسكن أعماقه من نور ومحبة وأمل.

وأضافت الكاتبة جنان أؤمن بأن الأدب قادر على ملامسة الإنسان في أعمق مستوياته الوجدانية ولذلك حرصت في هذا الإصدار على تقديم تجربة تتجاوز حدود النص الشعري التقليدي لتصبح حواراً مفتوحاً بين الروح والقلب والذاكرة وآمل أن يجد القارئ بين صفحات الكتاب ما يلامس وجدانه ويمنحه لحظات من التأمل والسكينة والجمال.

ويأتي إصدار "حوارياتي مع الروح" ليعكس رؤية أدبية تحتفي بالإنسان وقيم الحب والنور والجمال وتقدم للقارئ تجربة شعرية وتأملية تنسج جسوراً بين الكلمة والوجدان وبين الذات وآفاقها الروحية والإنسانية الرحبة.

يشار إلى أن الكاتبة جنان لديها 3 إصدارات الأول " ديوان جنان" و " صخرتي باروس " و "حوارياتي مع الروح " و كلاهما باللغتين العربية و الإنجليزية.