"مؤسسة الجليلة" تتلقى مساهمة بقيمة 20 مليون درهم من "عيسى القرق الخيرية"

دبي في 19 يونيو/ وام/ أعلنت "مؤسسة الجليلة"، عن تلقيها مساهمة بقيمة 20 مليون درهم من مؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية لدعم مشروع إنشاء وتطوير مستشفى حمدان بن راشد للسرطان التابع لـ "دبي الصحية"، أول مستشفى متكامل للسرطان في دبي.

وفي هذا الاطار وقع السيد عيسى القرق، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة القرق" ، والدكتور عامر الزرعوني، المدير التنفيذي لـ "مؤسسة الجليلة"، اتفافية تعاون في مقر المؤسسة بحضور سعادة الدكتورة رجاء عيسى القرق، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية، وسعادة الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ "دبي الصحية" .

وبموجب الاتفاقية، تتولى شركتا "ساينتكنيك" و"القرق للأتمتة والتحكم"، التابعتان لمجموعة القرق، توفير أنظمة هندسية تدعم البنية التحتية للمستشفى في مجالات السلامة والطوارئ وتوزيع الطاقة، بما في ذلك لوحات المفاتيح الكهربائية للجهد المنخفض، إلى جانب أعمال التصميم والتوريد والاختبار في المصنع، بما يسهم في تعزيز استمرارية العمليات وضمان سلامة المرضى.

ويعد مستشفى حمدان بن راشد للسرطان أحد أبرز المشاريع الصحية الاستراتيجية التي تدعمها "مؤسسة الجليلة"، التي تؤدي دوراً محورياً في تجسيد رؤية "دبي الصحية" للارتقاء بصحة الإنسان عبر تكامل محاور الرعاية، والتعلّم، والاكتشاف، والعطاء. ومن المقرر أن يعمل المستشفى كمركز تميز للأبحاث على مستوى المنطقة.

وقال عيسى القرق: نفخر في مجموعة القرق بتسخير خبراتنا الفنية للإسهام في هذا المشروع، ونتطلع، من خلال شركتي "ساينتكنيك" و"القرق للأتمتة والتحكم"، إلى توفير حلول هندسية تسهم في ترسيخ بنية تشغيلية آمنة للمستشفى، مما يحدث أثراً ملموساً في حياة المرضى وأسرهم والمجتمع.

وتقدم الدكتور عامر الزرعوني بالشكر لمؤسسة "عيسى صالح القرق الخيرية "على مساهمتها الكريمة التي تعكس التزاماً راسخاً بدعم المبادرات الصحية ذات الأثر المستدام ، مؤكداً أن التعاون يجسد أهمية الشراكات المجتمعية في دعم المشاريع الصحية الاستراتيجية، وفي مقدمتها مستشفى حمدان بن راشد للسرطان، بما يسهم في تعزيز قدرات الرعاية المتخصصة وترسيخ منظومة صحية متكاملة تدعم جودة الحياة وصحة الإنسان.