إطلاق دوري الإمارات للسيدات "بار 3" لتعزيز مشاركة المرأة في الجولف

أبوظبي في 19 يونيو / وام / أعلن اتحاد الإمارات للجولف، عن إطلاق دوري الإمارات للسيدات "بار 3" خلال موسم 2026-2027، في خطوة تستهدف تعزيز مشاركة المرأة في رياضة الجولف وتوسيع قاعدة الممارسات للعبة على مستوى الدولة.

وسيكون الدوري مفتوحاً أمام المواطنات والمقيمات، بهدف توفير بيئة تنافسية سهلة الوصول تشجع على خوض المنافسات الرياضية في الجولف، ضمن رؤية الاتحاد الرامية إلى تطوير اللعبة واستقطاب المزيد من الفتيات والسيدات لممارستها.

وستقام منافسات الدوري في عدد من مرافق وملاعب الجولف بمختلف إمارات الدولة، بما يتيح للمشاركات من مختلف المستويات فرصة خوض منافسات منظمة وتسجيل نتائجهن الرسمية للحصول على التصنيف الدولي المعتمد «الهانديكاب»، إلى جانب متابعة تطور مستواهن الفني عبر المنافسات المنتظمة.

ويأتي إطلاق الدوري ضمن استراتيجية الاتحاد الشاملة، تحت عنوان «المرأة في الجولف»، التي تهدف إلى إزالة التحديات أمام مشاركة المرأة في اللعبة، وتشجيعها على ممارسة الجولف وصناعة أجيال جديدة من اللاعبات.

وتنفذ المبادرات تحت إشراف اللواء طيار( م) عبدالله السيد الهاشمي رئيس اتحاد الإمارات للجولف، وبدعم مجلس إدارة الاتحاد، في إطار الجهود الرامية إلى توسيع قاعدة ممارسي اللعبة وزيادة معدلات المشاركة المجتمعية.

وأكدت الدكتورة اليازية الكويتي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجولف، أن الإنجازات الرياضية التي تحققها دولة الإمارات تعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة وحرصها على الاستثمار في المواهب الوطنية وتمكين الكفاءات الإماراتية في مختلف المجالات.

وأشادت بالدعم المتواصل الذي تقدمه وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية للقطاع الرياضي، مؤكدة أن الاتحاد يواصل جهوده لتطوير اللاعبين واللاعبات وتهيئة الفرص التي تمكنهم من تمثيل الدولة في المحافل الإقليمية والدولية.

وقالت إن زيادة مشاركة المرأة في رياضة الجولف تمثل أولوية استراتيجية للاتحاد، الذي يعمل عبر برامج متخصصة ومبادرات نوعية على توفير المزيد من الفرص للفتيات والسيدات لممارسة اللعبة وتنمية مهاراتهن الرياضية وتعزيز ارتباطهن المستدام بها.

وشددت على أهمية التعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية ومنشآت الجولف وشركاء القطاع الخاص لدعم نمو اللعبة وتوسيع فرص الوصول إليها وتعزيز المشاركة المجتمعية، بما يسهم في توفير المزيد من الفرص أمام الشباب والناشئين.

وأضافت أن الاتحاد يتبنى نهجاً تعاونياً يهدف إلى بناء مستقبل مستدام لرياضة الجولف، مع الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والشفافية والمساءلة وفق أفضل الممارسات الوطنية والدولية.