أبوظبي للتنقل و"لومو" يناقشان تجربة أول حافلة ذاتية القيادة بالمنطقة

أبوظبي في 19 يونيو /وام/ عقد مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل)، التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، بدعم من مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، اجتماعاً مع شركة "لومو" الإماراتية المتخصصة في حلول التنقل الذكي والقيادة الذاتية، لبحث آليات تنفيذ تجربة أول حافلة نقل عام ذاتية القيادة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين على هامش معرض جيتكس العالمي للتقنية العام الماضي، واستكمالاً لجهودهما المشتركة في تطوير حلول التنقل الذكي والأنظمة ذاتية القيادة في إمارة أبوظبي.

واستعرض الطرفان أفضل الممارسات والتجارب العالمية في مجال النقل العام ذاتي القيادة، وبحثا فرص تنفيذ المشاريع التجريبية والدراسات الفنية المرتبطة بهذا النوع من التقنيات المتقدمة، بما يسهم في تطوير حلول تنقل أكثر ذكاءً وكفاءة واستدامة، ويعزز جاهزية الإمارة لتبني أحدث تقنيات النقل المستقبلية.

وتأتي المبادرة في إطار جهود مركز النقل المتكامل لتسريع تبني تقنيات التنقل الذكي والأنظمة ذاتية القيادة، دعماً لمستهدفات استراتيجية أبوظبي للتنقل الذكي والذاتي، التي تهدف إلى أن تشكل وسائل التنقل الذكية وذاتية القيادة 25% من إجمالي الرحلات في الإمارة بحلول عام 2040.

وقال سعادة حمد عادل العفيفي، المدير التنفيذي لقطاع أنظمة النقل الذكية في مركزالنقل المتكامل: "يأتي التعاون ضمن جهود مركز النقل المتكامل لتعزيز ريادة إمارة أبوظبي في مجال التنقل الذكي والأنظمة ذاتية القيادة، من خلال تقديم وتطبيق حلول نقل مبتكرة تسهم في رفع كفاءة منظومة النقل العام وتحسين جودة الحياة. ويمثل مشروع تجربة الحافلة ذاتية القيادة خطوة استراتيجية نحو مستقبل يعتمد على التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في إدارة وتشغيل خدمات النقل، بما يواكب تطلعات الإمارة في مجالي الاستدامة والابتكار".

قال شون تيو، الرئيس التنفيذي لشركة "لومو": "تلتزم "لومو" بأجندة التنقل المستقبلية لأبوظبي من خلال توظيف خبرتها في الذكاء الاصطناعي والأنظمة المستقلة وعمليات النقل، بهدف تطوير حلول تنقل عملية وقابلة للتوسع".