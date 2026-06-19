إقبال لافت على جناح هيئة ابوظبي للتراث في معرض بكين للكتاب 2026

بكين 19 يونيو/ وام/ تشارك هيئة ابوظبي للتراث في معرض بكين الدولي للكتاب 2026 .

وقال سعادة عبدالله بطي القبيسي المدير التنفيذي لقطاع التوعية والمعرفة التراثية في هيئة أبوظبي للتراث، إن الهيئة تشارك ضمن الوفد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها ضيف شرف المعرض، من خلال برنامج ثقافي وتراثي متنوع يحتضنه “البيت الإماراتي” الذي يجمع المؤسسات الثقافية ودور النشر الإماراتية.

وقال لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش الدورة الثانية والثلاثين من المعرض إن المشاركة تعزز الحوار الثقافي بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية والتعريف بعناصر التراث الإماراتي ودورها في ترسيخ الهوية الوطنية، مشيراً إلى الهيئة عقدت لقاءات مع عدد من المؤسسات التراثية الصينية للاطلاع على تجاربها في حفظ التراث وصونه وبحث مجالات التعاون المستقبلية.

وأوضح أن الهيئة شاركت في مؤتمر "مستقبل العلاقات الثقافية الإماراتية الصينية"، كما تقدم خلال المعرض عدداً من الندوات والفعاليات الثقافية التي تسلط الضوء على التجربة الإماراتية في المحافظة على التراث ونقله للأجيال القادمة.

‎وتقدم الهيئة على مدار أيام المعرض عروضاً للحرف اليدوية الإماراتية والأزياء التقليدية وزينة المرأة الإماراتية إلى جانب فنون الأداء التراثية بما فيها “الشلة” و”التغرودة”، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى التعريف بالتراث الإماراتي على الساحة الدولية.

كما تنظم جلسة حوارية بعنوان “دور المؤسسات الثقافية في حفظ التراث والترويج له.. قراءة في التجربتين الصينية والإماراتية” إلى جانب سلسلة لقاءات مع مؤسسات وجهات صينية معنية بالتراث والثقافة لبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات.

‎وأشار القبيسي إلى الإقبال الكبير الذي تشهده الفعاليات الإماراتية من قبل الجمهور الصيني لافتاً إلى اهتمام الزوار بالتعرف إلى الثقافة الإماراتية وفنونها الشعبية وحرفها التقليدية والتفاعل مع العروض التراثية المقامة في أروقة المعرض.

وأكد أن هذا التفاعل يعكس عمق العلاقات الثقافية بين البلدين الصديقين ويجسد الدور الذي يؤديه التراث والثقافة في تعزيز التفاهم والتقارب بين الشعوب.