الصايغ: الدفاع المدني يوظف الذكاء الاصطناعي لتعزيز الريادة العالمية

عجمان في 19 يونيو/ وام/ شهد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع رئيس الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، ورشة "مبادرات مشاريع الذكاء الاصطناعي المساعد للدفاع المدني" التي عقدت أمس، في مقر الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، في إطار جهود الهيئة لتوظيف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة الإسعاف والدفاع المدني وتعزيز جاهزيتها المستقبلية.

واطلع معاليه، بحضور الدكتور سعادة اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني والعميد رائد عبيد الزعابي مدير عام الدفاع المدني عجمان، ومديري هيئات الدفاع المدني والإدارات الإقليمية على مستوى الدولة ، على مخرجات الورشة والمبادرات والمشاريع المستقبلية التي تستهدف توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد في تطوير منظومة الإسعاف والدفاع المدني، وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية، ودعم سرعة الاستجابة للحوادث والطوارئ، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات في بناء منظومة خدمات حكومية ذكية ومستدامة.

وأكد معاليه أن الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني ماضية في تبني أحدث التقنيات والحلول الذكية لتعزيز جاهزية المنظومة الوطنية، مشيراً إلى أن توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد يمثل خطوة متقدمة نحو تطوير خدمات استباقية ترتكز على الابتكار وتحليل البيانات.

وقال إن الدفاع المدني يوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد ضمن رؤيته الرامية إلى تعزيز الريادة العالمية وترسيخ مكانة دولة الإمارات كنموذجاً عالمياً في استشراف المستقبل وتبني الحلول المبتكرة التي تسهم في حماية الأرواح والممتلكات ورفع جودة الحياة.

وأكد معاليه أن الذكاء الاصطناعي المساعد أصبح ركيزة أساسية في دعم جهود الوقاية والسلامة وتعزيز جاهزية منظومة الطوارئ، من خلال الاستفادة من قدراته في تحليل البيانات التشغيلية والتنبؤ بالمخاطر المحتملة ودعم عمليات اتخاذ القرار في مختلف الظروف.

وأثنى الصايغ على مستوى الجاهزية والتطور الذي تشهده منظومة الدفاع المدني، وحرصها على مواصلة مسيرة التميز والابتكار وتبني أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة.

من جانبه، أكد قائد عام الدفاع المدني الدكتور اللواء جاسم محمد المرزوقي خلال الورشة، أن الذكاء الاصطناعي المساعد لم يعد مجرد تقنية مستقبلية، بل أصبح شريكاً فاعلاً في تطوير بيئات العمل الحديثة، لما يوفره من إمكانات متقدمة في تحليل المعلومات وإدارة المعرفة.

وأشار إلى أن الاستخدام الأمثل لهذه التقنيات يسهم في تعزيز الإنتاجية ورفع جودة المخرجات وتمكين الموظفين من إنجاز مهامهم بكفاءة أكبر، مؤكداً أهمية نشر الوعي بالتطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي وتطوير المهارات اللازمة للاستفادة منها بما يواكب متطلبات التحول الرقمي ومستقبل العمل.

و قدم مديرو الهيئات والمديرون العامون للدفاع المدني بالدولة عرضا لعدد من المبادرات والمشاريع الابتكارية الرامية إلى تعزيز منظومة الإسعاف والدفاع المدني الذكية والمستدامة، من خلال توظيف أحدث التقنيات والأنظمة الذكية، بمشاركة قيادات ومسؤولين من الهيئات والإدارات، إلى جانب مختصين وخبراء في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.