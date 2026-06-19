الأكاديمية الوطنية: الإمارات تضمن بيئة رقمية آمنة لنمو الأطفال

أبوظبي في 19 يونيو / وام / أكدت سعادة الدكتورة ميرا الكعبي، رئيس الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة بالإنابة، أن قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم وصول الأطفال دون سن 15 عاماً إلى منصات التواصل الاجتماعي، يعكس نهج دولة الإمارات الراسخ في وضع رفاه الطفل في مقدمة أولوياتها الوطنية، كما يجسد رؤيتها في تمكين الأطفال من الاستفادة من التكنولوجيا بصورة آمنة ومتوازنة ومسؤولة.

وقالت إن تزايد حضور العالم الرقمي في حياة الأطفال جعل الحماية الرقمية ليست مسؤولية تقنية فحسب، بل جزءا أساسياً من منظومة متكاملة تعنى بنمو الطفل ورفاهيته، وتعزز التكامل بين الأسرة والجهات المعنية والمؤسسات التربوية والمنصات الرقمية، ومن هذا المنطلق، يمثل القرار خطوة مهمة نحو بناء بيئة رقمية أكثر أماناً ودعماً لنمو الأطفال وازدهارهم.

وأضافت سعادتها: "في الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، نؤمن بأن بناء جيل واع رقمياً يبدأ من تمكين الأسرة ومقدمي الرعاية بالمعرفة والأدوات والممارسات القائمة على الأدلة، بما يسهم في توفير بيئات آمنة ومحفزة تدعم نمو الطفل وتعلمه وتطوره".

وأكدت الالتزام بمواصلة دعم هذه المنظومة الوطنية من خلال إعداد وتأهيل الكفاءات المتخصصة، وتعزيز وعي الأسر، وترسيخ فهم أعمق للاحتياجات النمائية والسلوكية والاجتماعية للأطفال، بما يضمن تنشئة أجيال قادرة على الاستفادة من الفرص التي يتيحها العالم الرقمي بصورة آمنة ومتوازنة.