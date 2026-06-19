الفجيرة الخيرية تعزز التحول الرقمي

الفجيرة في 19 يونيو/ وام/ أكدت جمعية الفجيرة الخيرية استمرارها في توسيع وتحديث منظومتها الذكية بما يواكب أفضل الممارسات الحديثة، ويسهم في تيسير عمليات التبرع وضمان سهولتها وأمانها للمحسنين.

وتعمل الجمعية من خلال شبكة متكاملة من الشاشات الذكية التي تعمل على مدار الساعة لاستقبال التبرعات إلكترونياً، ضمن بيئة آمنة ومبتكرة تراعي أعلى معايير الخصوصية والحماية، وتتيح للمتبرعين خيارات مرنة لدعم مختلف المشاريع الإنسانية والخيرية التي تنفذها الجمعية.

وقال سعادة يوسف راشد المرشودي، مدير عام الجمعية، إن الجمعية تولي اهتماماً بالغاً بتطوير قنوات التبرع وتوسيع نطاقها بما يسهل على أفراد المجتمع الوصول إليها، موضحاً أن منظومة الشاشات الذكية تضم شاشات موزعة في عدد من المواقع الحيوية في إمارة الفجيرة.

وأوضح أن هذه الشاشات تم تركيبها في مواقع استراتيجية تشمل عدداً من المرافق الحيوية والمراكز الخدمية والتجارية في مختلف مناطق الإمارة، بما يضمن وصول الخدمة إلى أكبر شريحة من الجمهور، ويتيح لهم التبرع بسهولة ويسر في أي وقت.

وأشار المرشودي إلى الشاشات الذكية تتميز بواجهة استخدام مبسطة تتيح للمتبرع اختيار المشروع الذي يرغب في دعمه بكل سهولة، سواء في مجالات التعليم، ودعم الرعاية الصحية وبناء المساجد و حفر الآبار أو كفالة الأيتام ودعم الحملات والمبادرات الخيرية الموسمية، لافتاً إلى أن نظام الدفع الإلكتروني المعتمد يتمتع بأعلى معايير الأمان والموثوقية.

وأضاف أن الجمعية ماضية في خططها التوسعية لزيادة عدد هذه الشاشات خلال الفترة المقبلة، لتغطية مواقع إضافية داخل الإمارة، بما يعزز من سهولة الوصول إلى خدماتها ويواكب توجهاتها نحو التحول الرقمي في العمل الخيري.