شما بنت محمد تبحث مع ثقافة وسياحة أبوظبي دعم شراكات القراءة

العين في 19 يونيو/ وام/ أكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الثقافية والمجتمعية في بناء مجتمع قارئ ومتمكن معرفياً.

وأشادت خلال لقائها فاطمة عبدالرحمن التميمي - مدير إدارة المكتبات في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بالدور الريادي الذي تقوم به دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في ترسيخ ثقافة القراءة وتعزيز المعرفة في المجتمع، من خلال مشاريعها النوعية وشبكة مكتباتها العامة وبرامجها الثقافية المتخصصة التي تسهم في إعداد جيل مثقف ومبدع، قادر على مواكبة متطلبات المستقبل والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية.

وتطرق اللقاء إلى آفاق التعاون المشترك وتطوير شراكة استراتيجية مستدامة تسهم في دعم المبادرات الثقافية والبرامج المعرفية الموجهة لمختلف فئات المجتمع و استعرض أبرز المبادرات والبرامج والمسابقات الثقافية والقرائية التي تقدمها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي للأطفال والناشئة، ودورها في تنمية المهارات المعرفية والفكرية وتعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بالقراءة باعتبارها أداة للتعلم المستمر وبناء الشخصية و آفاق التعاون في عدد من المجالات الثقافية والمعرفية ذات الاهتمام المشترك .

كما ناقش عدداً من الأفكار والرؤى الرامية إلى تعزيز نطاق الحراك الثقافي والمعرفي، وتوفير منصات تجمع المهتمين بالقراءة والثقافة، بما يدعم الحوار البنّاء ويعزز الإسهام المجتمعي في التنمية الثقافية.