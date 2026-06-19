" الوشق" في النمسا يواجه مخاطر الانقراض

فيينا في 19 يونيو /وام/ تتناقص أعداد حيوان الوشق في النمسا بوتيرة متسارعة لتسجل نحو 30 حيواناً فقط ما دفع جهات بيئية لإطلاق تحذيرات من انقراضه محلياً خلال السنوات القليلة المقبلة.

وكشف تقرير، صادر عن الصندوق العالمي للطبيعة، حدوث تراجع ملحوظ في عدد أكبر مجموعة فرعية من حيوان الوشق، تعيش في منطقتي "مولفيرتل" و "فالدفيرتل" بولايتي "النمسا العليا" ، "النمسا السفلى".

وحذرت الخبيرة ماجدالينا إيريخ، من غياب التدابير السريعة، ما قد يؤدي إلى اختفاء حيوان الوشق نهائياً من بعض المناطق النمساوية، وأكدت أهمية دعم المجموعات المتبقية، وتحسين ترابط الموائل الطبيعية، ومكافحة جرائم الحياة البرية، حيث يشكل الصيد غير القانوني خطراً إضافياً على الوشق في النمسا.

وأرجعت إيريخ أهم أسباب التراجع إلى عزلة مجموعات الحيوانات المتبقية في ثلاث مناطق منفصلة، وتجزئة الموائل بسبب بناء الطرق ومشاريع البنية التحتية، الأمر الذي يؤدي إلى ضعف التنوع الجيني .