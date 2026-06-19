18 إصداراً للفجيرة للثقافة والإعلام في معرض بكين للكتاب

بكين 19 يونيو/ وام/ كشفت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، عن خطط لتبادل معرفي مستقبلي مع الجانب الصيني، تشمل ترجمة عدد من الإصدارات الصادرة عن الهيئة إلى اللغة الصينية وترجمة كتب صينية إلى العربية، وذلك على هامش مشاركتها في الدورة الثانية والثلاثين من معرض بكين الدولي للكتاب 2026.

وتشارك الهيئة في المعرض من خلال جناح“البيت الإماراتي”، حيث خصصت ركناً عرضت فيه ثمانية عشر إصداراً تتناول تاريخ إمارة الفجيرة وشيوخها فضلاً عن إصدارات تتحدث عن التراث الإماراتي في الفجيرة سواء البحري منه أو المادي وغير المادي.

وقدمت الهيئة محاضرة بعنوان “مستقبل الثقافة.. رؤية الفجيرة في تعزيز الهوية والانفتاح الحضاري” قدمها المستشار خالد جميع الهنداسي تناولت التحديات الراهنة واستشراف المستقبل والابتكارات في المجال الثقافي، إلى جانب استعراض ما تتميز به إمارة الفجيرة من برامج ثقافية وخطط مستقبلية للمؤسسات والمراكز الثقافية فيها.

و تطرقت المحاضره أيضاً إلى التطبيقات الذكية المستخدمة في مجال الثقافة والهوية الوطنية من خلال الموروث الشعبي.

ولفت الهنداسي إلى الإقبال الكبير الذي يشهده الركن الإماراتي من قبل زوار المعرض من جمهورية الصين الشعبية ، مؤكداً أن المعرض يمثل منصة للحوار وتبادل الأفكار والمعرفة بين شعوب العالم عبر الثقافة.

وأوضح أن خطط التعاون المستقبلي مع الجانب الصيني في مجال الترجمة جاءت ثمرة اللقاءات التي أجرتها الهيئة مع المختصين في المجال الثقافي خلال تواجدها في المعرض.