Generation 5 وهانوا للطيران تبرمان اتفاقية تعاون لتصنيع مدافع هاوتزر K9 في الإمارات

باريس في 19 يونيو / وام / وقّعت شركة Generation 5 القابضة، الرائدة في مجال الدفاع والتكنولوجيا، وشركة "هانوا للطيران"، المزود الرائد للحلول المتقدمة في مجالات الدفاع والفضاء والصناعة، اتفاقية تعاون حصرية تهدف إلى العمل المشترك في مجال تصنيع وتسويق مدافع الهاوتزر K9 عيار 155 ملم، في خطوة تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة.

وتتماشى الاتفاقية مع رؤية شركة Generation 5 الهادفة إلى نقل التكنولوجيا ودعم قدراتها التصنيعية عبر إبرام شراكات تعاون استراتيجية مع كبرى الشركات الدفاعية العالمية، فيما تحرص شركة هانوا من خلال شركاتها للاستثمار المستدام في مجال الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا المتقدمة بما يرسخ حضورها على مستوى العالم ولا سيما في المنطقة.

وتم توقيع الاتفاقية من قبل الدكتور خليفة مراد البلوشي، العضو المنتدب لشركة Generation 5 القابضة، والسيد إيل سونغ، رئيس شركة هانوا للطيران لمنطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك على هامش فعاليات معرض يوروساتوري 2026 الذي يُقام من 15-19 يونيو في باريس.

و قال الدكتور خليفة مراد البلوشي: "تعكس الاتفاقية التزامنا بتطوير قدرات صناعية متقدمة من خلال الشراكات النوعية ونقل التقنيات، بما يعزز تنافسية منتجاتنا ويدعم نمو منظومة الصناعات الدفاعية الوطنية. ومن خلال الجمع بين خبراتنا التصنيعية المشتركة وقدراتنا الصناعية المتكاملة، فإننا نتبوأ موقعاً ريادياً يمكننا من تطوير وتصنيع وتوفير أنظمة هاوتزر عالية الأداء لعملائنا بما يتوافق مع استراتيجيتنا الهادفة إلى نقل وتوطين تكنولوجيا الصناعات الدفاعية النوعية. نتطلع إلى بناء شراكة ناجحة مع هانوا للطيران بما يخدم مصالحنا المشتركة ويحقق متطلبات المستخدمين الحالية والمستقبلية وفقاً لأعلى المعايير العالمية".

ومن جانبه، قال السيد إيل سونغ : "تلتزم شركة هانوا للطيران بشكل مستمر بإقامة شراكات تُحقق قيمة مستدامة لعملائها والدول المضيفة. ويعكس تعاوننا مع شركة Generation 5 القابضة رؤيتنا المشتركة لتطوير قدرات متقدمة في مجال التصنيع الدفاعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع ضمان توفير دعم تشغيلي طويل الأمد للمستخدمين النهائيين. نحن ننظر إلى هذه الشراكة باعتبارها خطوة أولى مهمة نحو توسيع نطاق التعاون الصناعي، وتعزيز تبادل المعرفة، وتطوير القدرات. معًا، سنستكشف فرصاً أوسع لتعزيز الصناعات الدفاعية في دولة الإمارات، ودعم أهدافها الرامية لتكون مركزًا إقليميًا رائدًا في مجال التصنيع الدفاعي وخدمات الاستدامة".

وتؤكد الاتفاقية التزام الشركتين بتطوير شراكة استراتيجية تسهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز القدرات الصناعية والتصنيعية، ودعم مستهدفات دولة الإمارات في بناء قطاع دفاعي متقدم ومستدام، بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين ويفتح آفاقاً جديدة للتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية.