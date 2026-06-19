مجموعة سلال وشركة "دلفي" الهولندية تتعاونان لتعزيز القدرات الوطنية في قطاع الغذاء والزراعة في الإمارات

أبوظبي في 19 يونيو/ وام/ أعلنت مجموعة سلال، الرائدة في قطاع التكنولوجيا الزراعية والأغذية في دولة الإمارات، عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة دلفي الهولندية المتخصصة في الاستشارات الزراعية، بهدف المساهمة في تطوير القطاع الزراعي محلياً من خلال تصميم وتطوير وتنفيذ برامج متقدمة للتدريب وبناء القدرات على مدى خمس سنوات المقبلة.

وجرى الإعلان عن الشراكة خلال مراسم استقبال أُقيمت لاستقبال الوفد التمثيلي لمجموعة سلال بحضور معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة في مقر شركة دلفي بهولندا، في خطوة تعكس التزام الطرفين بدعم تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز الابتكار والاستدامة في القطاع الزراعي.

وتهدف الشراكة إلى تعزيز تبني حلول التكنولوجيا الزراعية وأحدث التطبيقات العملية والممارسات العالمية، من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة تغطي مجالات الزراعة المكشوفة والزراعة المحمية والزراعة المائية، إلى جانب الأنظمة التقنية المتقدمة للبيوت المحمية بما يسهم في رفع كفاءة العاملين في القطاع وتعزيز إنتاجيته واستدامته.

وقال الدكتور شمال محمد، الرئيس التنفيذي لواحة الابتكار التابعة لمجموعة سلال: "يمثل الاستثمار في تطوير الكفاءات الوطنية أحد الركائز الأساسية لضمان استدامة ونمو قطاع الغذاء والزراعة في دولة الإمارات. ومن خلال شراكتنا مع دلفي، نسعى إلى توظيف الخبرات والمعارف العالمية المتقدمة وتكييفها مع احتياجات القطاع الزراعي المحلي، بما يسهم في تمكين المزارعين والكوادر الوطنية بالمهارات والأدوات اللازمة لمواكبة المتغيرات المتسارعة في القطاع. كما تعزز المبادرة نقل المعرفة التطبيقية وبناء القدرات المتخصصة، بما يدعم تطوير منظومة زراعية أكثر كفاءة وابتكاراً واستدامة، ويعزز مساهمتها في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي للدولة".

وبموجب الاتفاقية لا تقتصر البرامج التدريبية على الجوانب الفنية والزراعية فحسب، بل تشمل أيضاً ركائز الأعمال الأساسية، مثل إعداد دراسات الجدوى، وتطوير نماذج الأعمال المستدامة، واستراتيجيات التسويق التجاري، بما يضمن تعزيز الجدوى الاقتصادية للمشاريع الزراعية المحلية واستدامتها على المدى البعيد.

وقال أرنود فان بوفن، الشريك الإداري في شركة دلفي: "تتشارك مجموعة سلال ودلفي في رؤية واحدة تتمثل في تطوير قطاع الزراعة، ويُعدّ بناء المعرفة وتطويرها محوراً أساسياً في نهجنا، حيث نعمل على إنتاج معارف وخبرات جديدة لمعالجة التحديات التي يواجهها المزارعون حول العالم. ومن خلال التعاون بين واحة الابتكار التابعة لمجموعة سلال ومراكز الأبحاث التابعة لدلفي، سنعمل على دعم المزارعين في دولة الإمارات والدول المجاورة لمواجهة القضايا الملحّة المرتبطة بالأمن الغذائي وتعزيز دخل المزارعين. كما سنسهم في الارتقاء بجودة البنية التحتية والمعرفة الخاصة بقطاع الزراعة في دولة الإمارات".

وتمثل الشراكة محطة مهمة في مسيرة تطوير قطاع الغذاء والزراعة في دولة الإمارات، إذ تعكس أهمية الاستثمار في التعليم والتدريب المتخصص بوصفهما ركيزة أساسية لبناء قطاع زراعي متطور وقادر على مواكبة التحديات المستقبلية. كما تسهم في دعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للابتكار في مجال التكنولوجيا الزراعية.