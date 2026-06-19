الاتحاد للطيران تحصد 35 جائزة خلال 12 شهرا

أبوظبي في 19 يونيو /وام/ فازت الاتحاد للطيران بجائزة أفضل طاقم ضيافة جوية للعام السادس على التوالي، وجائزة أفضل درجة سياحية على متن طائرة، خلال حفل توزيع جوائز "بيزنس ترافيلر الشرق الأوسط" لعام 2026 الذي أقيم في دبي، أمس، ليرتفع بذلك رصيد الشركة إلى أكثر من 35 جائزة فردية من هيئات دولية وإقليمية متخصصة في قطاع الطيران خلال الاثني عشر شهراً الماضية.

ويتم اختيار الفائزين بجوائز "بيزنس ترافيلر الشرق الأوسط" حصريًا من قبل القراء - المسافرين الدائمين الذين يعتمدون في اختياراتهم على تجاربهم الشخصية في السفر على مدار العام.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران، إنّ فوزنا بجائزة أفضل طاقم ضيافة جوية لست سنوات متتالية، باختيار الضيوف الذين يسافرون معنا، خير دليل على جودة خدماتنا، لافتاً إلى أهمية تنوّع معايير التقييم، فالسلامة، والشحن، والمأكولات والمشروبات، والخدمات الرقمية، وتجربة الضيوف في جميع مقصورات الطائرة، كلها عوامل تُبرز تقدير لجنة تحكيم مستقلة من مختلف قطاعات الطيران لما تُقدّمه فرقنا، وهذا النوع من التقييم هو ما يُمكن البناء عليه.