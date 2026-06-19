بلدية دبي تعتمد نظام شركة دوبوكس للبناء المعياري مسبق الصنع

دبي في 19 يونيو /وام/أعلنت بلدية دبي عن اعتماد نظام شركة "دوبوكس" /Dubox/ للبناء المعياري والتصنيع المسبق /Modular Construction/ ضمن الأنظمة البنائية الجديدة لديها .

وأجرى وفد من بلدية دبي برئاسة المهندسة مريم المهيري المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني زيارة ميدانية إلى مصنع الشركة التابع لـ "مجموعة أمانة" في مدينة دبي الصناعية بهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتأكيد التزام بلدية دبي المتواصل بدعم وتعزيز أساليب البناء الحديثة.

واطلع الوفد على أسلوب البناء المعياري الذي يجري من خلاله تصنيع الوحدات البنائية في المصنع .





وقالت المهندسة مريم المهيري المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي إن بلدية دبي تلتزم بضمان توفير بيئة أعمال تنافسية وجاذبة في قطاع البناء والتشييد وتشجيع التوسع في استخدام تقنيات وأساليب البناء الحديثة وتقديم كافة أشكال الدعم اللازم للمساهمة في توظيف واستخدام أسلوب البناء المعياري في بناء وتطوير مشاريع إسكان المواطنين وإمكانية مساهمته في تخفيض تكاليف تلك المشاريع".

واستعرضت الشركة تقدم أعمال تصنيع المباني التابعة لمبادرة العمل من الحديقة /Work From Park/ التي أطلقتها البلدية بدايةً من حديقة بحيرة البرشاء لتوفير مساحات عمل تفاعلية داخل الحدائق العامة.