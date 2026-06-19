"بيت الخير" تكثف مبادراتها لدعم العمال خلال الصيف

دبي في 19 يونيو /وام/أعلنت "بيت الخير" عن تكثيف جهودها لدعم العمال خلال الصيف من خلال توفير الوجبات الغذائية والمياه والعصائر المبردة لهم في مواقع مختلفة . وأكدت "بيت الخير" أن دعم العمال يمثل أحد المحاور الأساسية في عملها الإنساني مشيرة إلى استمرارها في تنفيذ مشروع "الطعام للجميع" الذي يتم من خلاله توزيع الوجبات الغذائية بعد صلاة الجمعة من كل أسبوع بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي وذلك في مناطق مختلفة من الإمارة بهدف توفير وجبات صحية ومتوازنة للعمال خصوصاً خلال الأجواء الحارة وفترات الصيف.

وأشارت الجمعية إلى أن إجمالي ما قدمته للعمال من وجبات خلال الفترة من إبريل 2025 حتى إبريل 2026 بلغ 3 ملايين و893 ألفا و678 وجبة بقيمة إجمالية وصلت إلى 42 مليونا و862 ألفا و587 درهماً .