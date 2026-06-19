اتحاد الكرة يعتمد تشكيل اللجان القضائية وتعديلات اللوائح و النظام الأساسي

أبوظبي في 19 يونيو/وام/ عقد اتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم اجتماع جمعيته العمومية العادية الثالثة لسنة 2026 تحت شعار «الوطن يوحدنا عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي، وكرة القدم تجمعنا» وذلك برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس الاتحاد رئيس الجمعية العمومية وحضور ممثلي الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم.

وثمّن الاتحاد الدعم الكبير والمتواصل من القيادة الرشيدة لقطاع الرياضة بشكل عام وكرة القدم على وجه الخصوص، من خلال توفير البيئة المناسبة لممارسة اللعبة ودعم الأنشطة والمبادرات التي تسهم في تطوير كرة القدم الإماراتية على مختلف المستويات.

حضر الاجتماع عبد الله ناصر الجنيبي النائب الأول لرئيس الاتحاد رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، وعبيد سالم الشامسي النائب الثاني لرئيس الاتحاد، وعبد المحسن فهد الدوسري، وهشام محمد الزرعوني، وإبراهيم حسن النمر، وحمد أحمد المزروعي، وعمر الحاج المهيري، ويحيى خلف المطروشي، وفهد إسماعيل الحوسني، وأحمد علي المهبوبي، وأمل حسن بوشلاخ أعضاء مجلس الإدارة، ومحمد عبد الله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد، إلى جانب أعضاء الجمعية العمومية وممثلي الاتحادين الدولي والآسيوي.

استهل الاجتماع بكلمة افتتاحية ألقاها عبد الله ناصر الجنيبي نيابة عن معالي رئيس الاتحاد، فيما استعرض محمد عبد الله هزام الظاهري جدول الأعمال الذي تضمن تقرير نشاط اتحاد الكرة للموسم الرياضي 2025-2026، وتقرير الحساب الختامي للاتحاد، وتقرير مدققي الحسابات والمصادقة عليه.

وتضمن جدول الأعمال أيضا اعتماد مقترحات تعديل النظام الأساسي، ومقترحات تعديل اللوائح المنظمة لتطبيقه، إلى جانب اعتماد تسكيل رؤساء وأعضاء اللجان القضائية وهيئة فض المنازعات واللجان الاستئنافية.

تضم لجنة الانصباط كلا من سعيد الحوطي رئيسا، وبدر عبدالله خميس نائبا، وحسن محمد الشيباني، وسلمان محمد الطويل، وليلى على عبدالله أعضاء، بينما تضم غرفة فض المنازعات كلا من حمدة الشامسي رئيسا، وسعيد سالم الهنائي نائبا، وطارق البلوكي، وجميل صالح الحارثي، وعاىشة الظاهري، وعيسى على أحمد، وسالم سعيد محمد، وسالم أحمد الجحوشي أعضاء.

فيما تضم لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين كلا من عائشة الطنيجي رئيسا، وعبدالله علي الغيلاني نائبا، وراشد شاهين، وراشد قاسم شاهين، وراشد سعيد بن سويدان، ومريم محمد الحمادي أعضاء.

وتضم لجنة الاستئناف على قرارات الانضباط كلا من صالح راشد الحمراني رئيسا، وعارف محمود ميرزا نائبا، وفاطمة سالم الساعدي، وعمار راشد العليلي، وحسين محمد الحمادي أعضاء .

في حين تضم لجنة الاستئناف على قرارات أوضاع وانتقالات اللاعبين وغرفة فض المنازعات كلا من أحمد سليمان رئيسا، وعبدالعزيز الأبلم ناىبا، وميثاء طالب، وعادل علي الهرمودي، وأحمد حسين العبيدلي أعضاء.