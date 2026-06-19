19%انخفاضاً بوفيات الحوادث المرورية في دبي بين 2024 و2025

دبي في 19يونيو/وام/ تمكنت شرطة دبي من خفض مؤشر عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية بين عامي 2024 و2025 بنسبة 19% بفضل منظومة العمل المتكاملة والتطوير المستمر لمنظومة السلامة المرورية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لإسعاد المجتمع وأطلقت خلاله حملة التوعية المرورية “قيادة بوعي” بالشراكة الاستراتيجية مع نيسان الشرق الأوسط وشركة عبدالواحد الرستماني للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات نيسان في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، بهدف تعزيز الالتزام بقوانين السلامة المرورية ونشر الوعي بالسلوكيات المرورية الآمنة بين أفراد المجتمع.

حضر المؤتمر العميد عصام العور نائب مدير الإدارة العامة للمرور، وعبدالإله وزني رئيس قسم التسويق والعلامة وتجربة العملاء في نيسان الشرق الأوسط، وحسام بغدادي المدير التنفيذي للعمليات في شركة عبدالواحد الرستماني للسيارات، وملازم أول سلمى المري .

وأكد العميد عصام العور أن إطلاق حملة “قيادة بوعي” يأتي بتوجيهات اللواء سيف مهير المزروعي مساعد القائد العام لشؤون العمليات، ومتابعة العميد جمعة بن سويدان مدير الإدارة العامة للمرور، بما يجسد التزام شرطة دبي بمواصلة العمل على تعزيز السلامة المرورية وترسيخ ثقافة الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية بين جميع مستخدمي الطريق.

وقال إن الحملة تنسجم مع توجهات واستراتيجيات حكومة دبي الرامية إلى تعزيز أمن الطرق وخفض معدلات الحوادث المرورية والوفيات والإصابات الناجمة عنها، من خلال نشر الوعي المروري وتبني أفضل الممارسات الوقائية.

من جانبه، أشاد عبدالإله وزني بالشراكة الاستراتيجية الممتدة مع القيادة العامة لشرطة دبي وشركة عبدالواحد الرستماني للسيارات، مؤكداً أن المبادرة تنسجم مع رؤية نيسان العالمية الرامية إلى تعزيز مستويات الأمان على الطرق.

وأكد حسام بغدادي أن السلامة المرورية مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود بين مختلف الجهات، وأن الوعي يمثل أحد الركائز الأساسية لبناء بيئة مرورية أكثر أماناً واستدامة، مشيراً إلى أن دعم الحملة يأتي انطلاقاً من التزام الشركة بالمبادرات ذات الأثر المجتمعي المستدام وتعزيز ثقافة القيادة المسؤولة.

وأوضحت ملازم أول سلمى المري أن الحملة تتضمن مسابقة مرورية تفاعلية عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة لشرطة دبي بهدف تعزيز الوعي بالقوانين والأنظمة المرورية بأسلوب مبتكر وتفاعلي يشجع أفراد المجتمع على المشاركة والتعلم.

وفي السياق ذاته، أرجع العقيد طلال عبدالعزيز المنصوري مدير إدارة التثقيف المروري في الإدارة العامة للمرور انخفاض مؤشر عدد الوفيات بين عامي 2024 و2025 إلى جودة منظومة العمل المتكاملة والتطوير المستمر لمنظومة السلامة المرورية.

وقال إن الحملة تستهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من أفراد المجتمع عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، من خلال رسائل توعية مبتكرة تسهم في تعديل السلوكيات المرورية الخاطئة والحد من مسببات الحوادث، وترسيخ مفهوم أن السلامة المرورية مسؤولية جماعية تتطلب تعاون جميع مستخدمي الطريق.