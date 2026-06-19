"إسلامية دبي" تطلق "غراس الصيف 2026" لتعزيز الولاء والقيم لدى النشء 6 يوليو

دبي في 19 يونيو/ وام/ تنظم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي برنامج "غراس الصيف 2026" ضمن مبادرة "غراس الخير" خلال الفترة من 6 إلى 16 يوليو المقبل وذلك في ستة من مراكزها الثقافية تشمل مركز المزهر الثقافي الإسلامي، ومركز أم الشيف الثقافي الإسلامي، ومركزي مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم وعلومه "الورقاء وند الشبا 4"، ومركز ند الشبا للنساء، ومركز حتا المجتمعي.

يأتي ذلك في إطار جهودها الرامية إلى استثمار الإجازة الصيفية في تنمية شخصية النشء والفتيات، وتعزيز الولاء والانتماء للوطن، وترسيخ القيم الإسلامية والهوية الإماراتية الأصيلة.

يتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الفعاليات التعليمية والثقافية والمهارية والمسابقات الهادفة، بما يسهم في إيجاد بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة تعزز من أثر التجربة المعرفية والثقافية لدى المشاركات.

وأكدت شيخة سلطان المري، مدير إدارة البرامج المعرفية الإسلامية مسؤول مبادرة غراس الصيف بالدائرة، أن برنامج "غراس الصيف" يمثل أحد البرامج النوعية التي تحرص الدائرة على تطويرها سنويا بما ينسجم مع رؤيتها الاستراتيجية وتوجهات القيادة الرشيدة في بناء الإنسان وتعزيز تماسك المجتمع، مشيرة إلى أن البرنامج يركز على غرس قيم المواطنة الصالحة والاعتزاز بالهوية الوطنية إلى جانب ترسيخ القيم الإسلامية النبيلة وتنمية المهارات الشخصية لدى المشاركات.

ونوهت المري إلى أن الاستثمار الحقيقي يبدأ ببناء الإنسان، ومن هذا المنطلق يأتي برنامج غراس الصيف ليشكل بيئة تربوية ومعرفية متكاملة تسهم في إعداد جيل معتز بدينه ووطنه وهويته الإماراتية قادر على الإسهام الإيجابي في مسيرة التنمية التي تشهدها الإمارات .

وأكد الحرص من خلال البرنامج على تقديم محتوى هادف وتجارب تعليمية مبتكرة تجمع بين المعرفة والقيم والمهارات، بما يعزز الولاء والانتماء الوطني ويرسخ المبادئ الأصيلة في نفوس النشء.

للراغبين بالتسجيل عبر رابط :https://eservices.iacad.gov.ae/auth/forms/individuals/registration-for-the-department-s-initiatives?lang=ar