"إسلامية الشارقة" تفتتح مسجد السلام بمنطقة بوشغارة

الشارقة في 19 يونيو/وام/ افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة مسجد السلام بمنطقة بوشغارة في حي القاسمية بمدينة الشارقة، والذي يتسع لنحو 4 آلاف مصلٍ ومصلية، ليشكل إضافة جديدة إلى مساجد الإمارة ويعزز من الخدمات الدينية المقدمة لسكان المنطقة.

شهد افتتاح المسجد سعادة المستشار الدكتور عيسى سيف بن حنظل، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الشؤون الإسلامية، يرافقه المتبرع ببناء المسجد وعدد من مسؤولي الدائرة، حيث أدى الحضور صلاة المغرب، ثم اطلعوا على مرافق المسجد ومكوناته المختلفة.

وأكد سعادة المستشار الدكتور عيسى سيف بن حنظل أن انتشار المساجد وتميزها المعماري في إمارة الشارقة ثمرة الرعاية والاهتمام اللذين يوليهما صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لبيوت الله، وحرص سموه على أن تبقى المساجد منارات للإيمان والعلم ومراكز لترسيخ القيم الإسلامية وتعزيز التماسك المجتمعي.

وأشار إلى مواصلة الدائرة جهودها في دراسة احتياجات المناطق المختلفة من المساجد بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتنفيذ مشاريعها وفق أعلى المواصفات الفنية والمعمارية بما يعزز دور المسجد الديني والمجتمعي.

وقال إن مسجد السلام سيسهم في خدمة أعداد كبيرة من المصلين في المنطقة، ويوفر لهم بيئة مناسبة لأداء الشعائر والعبادات، إلى جانب دوره في تعزيز القيم الإيمانية من خلال خطب الجمعة والدروس الوعظية وحلقات تحفيظ القرآن الكريم.

وثمّن دعم المتبرع ببناء المسجد، مؤكداً أن إسهامات المحسنين وفاعلي الخير تمثل رافداً مهماً في مسيرة عمارة بيوت الله وترسيخ قيم العطاء في المجتمع الإماراتي.

يتميز "مسجد السلام " بتصميم معماري يجمع بين الطرازين الإسلامي الفاطمي والمملوكي، وتزين واجهاته الزخارف والنقوش الهندسية المستوحاة من العمارة الإسلامية.

وأوضح المهندس عبدالله أبوبكر الياسي، مدير إدارة بناء ورعاية المساجد بالدائرة أن المسجد شُيّد على أرض تبلغ مساحتها 6012 متراً مربعاً، فيما تبلغ المساحة المبنية 3644 متراً مربعاً، ويضم مصلى رئيسياً للرجال بمساحة 2115 متراً مربعاً يتسع لـ3700 مصلٍ، ومصلى للنساء بمساحة 171 متراً مربعاً يتسع لـ300 مصلية.

وأضاف أن المسجد يضم مرافق خدمية متكاملة تشمل الميضأة ودورات المياه وسكنين للإمام والمؤذن ومكتبة ووقفاً يضم محال تجارية، إلى جانب مواقف للمركبات.

وأوضح أن المسجد يتكون من طابق أرضي وطابق أول، تعلوه 15 قبة دائرية، منها 11 قبة صغيرة وثلاث قباب عند المدخل وقبة رئيسية تتوسط المسجد، ويضم منارتين بارتفاع 45.5 متر، بما يعكس الهوية المعمارية المميزة لمساجد إمارة الشارقة.