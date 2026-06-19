المركز الدولي لبناء القدرات بمجال التراث الثقافي غير المادي في الدول العربية يشارك في اجتماع تنسيقي باليونسكو

الشارقة في 19 يونيو/وام/ شارك المركز الدولي لبناء القدرات في مجال التراث الثقافي غير المادي في الدول العربية بإمارة الشارقة (ICCBICH) افتراضياً في أعمال الاجتماع التنسيقي السنوي الرابع عشر لمراكز الفئة الثانية الناشطة في مجال التراث الثقافي غير المادي والذي عُقد اليوم في المقر الرئيسي لمنظمة اليونسكو بالعاصمة الفرنسية باريس وجاء مباشرة بعد اختتام أعمال الدورة الحادية عشرة للجمعية العامة للدول الأطراف في اتفاقية عام 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي.

تأتي مشاركة المركز في هذا الاجتماع التنسيقي الخاص في إطار جهوده المستمرة لتعزيز التعاون الدولي وضمان مواءمة خططه وبرامجه مع أولويات وميزانية منظمة اليونسكو بما يسهم في دعم تنفيذ اتفاقية عام 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

ركز الاجتماع في مخرجاته الأساسية على آليات الانتقال والتحول نحو "نظام تقديم عالمي موحد" لإعداد التقارير الدورية بموجب اتفاقية عام 2003 إلى جانب بحث سبل تنسيق التعاون المشترك للدورات القادمة.

وشكّل الاجتماع منصة بارزة لتبادل المعلومات والخبرات بين المراكز الدولية حول كيفية دعم الدول والمجتمعات المحلية في بناء قدراتها لإعداد هذه التقارير الإقليمية.

وفي سياق مساهمته الفاعلة وتماشياً مع هذه المخرجات استعرض المركز الدولي بالشارقة برنامجه القادم المخصص لبناء قدرات "نقاط الاتصال القطرية" في الدول العربية والذي يهدف مباشرة إلى تعزيز كفاءة الكوادر الوطنية في إعداد التقارير الدورية الإقليمية وفقاً لنظام التقديم العالمي الموحد والتوجيهات المحدّثة.

وقدّم المركز خلال الاجتماع عرضاً شاملاً لخطة برامجه ومبادراته التدريبية المقررة والتي تركز على تعزيز مهارات صون التراث الثقافي غير المادي وتطوير الكفاءات الفنية والبحثية للمتخصصين والعاملين في هذا المجال في المنطقة العربية مؤكداً التزامه الكامل بتعزيز برامج بناء القدرات على المستويين الإقليمي والدولي.