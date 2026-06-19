قائد شرطة أبوظبي يؤكد مواصلة تطوير منظومة العمل الأمني بما يعزز ثقة المجتمع بالخدمات الشرطية

أبوظبي في 19 يونيو/ وام/ زار معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، مركز شرطة الفلاح، في إطار حرصه على متابعة سير العمل والاطلاع على مستوى الجاهزية الميدانية والتشغيلية، بما يعزز جودة الخدمات الأمنية المقدمة للجمهور ويرسخ منظومة الأمن والأمان في إمارة أبوظبي، بحضور اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي وعدد من الضباط .

اطّلع معاليه خلال الزيارة على آليات العمل والإجراءات التشغيلية والخدمات المقدمة للمتعاملين، واستمع إلى شرح حول المبادرات التطويرية والممارسات التي تسهم في تعزيز كفاءة الأداء وسرعة الاستجابة للبلاغات، مؤكداً أهمية مواصلة تطوير منظومة العمل الأمني وتوظيف التقنيات الحديثة بما يدعم جودة الحياة ويعزز ثقة المجتمع بالخدمات الشرطية.

وأشاد بجهود منتسبي المركز وإخلاصهم في أداء مهامهم، داعياً إلى مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز ثقافة التميز والابتكار، بما يواكب تطلعات شرطة أبوظبي نحو تقديم خدمات أمنية استباقية وذكية تسهم في إسعاد المجتمع وتعزز ثقة الجمهور بالخدمات الشرطية.