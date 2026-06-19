بلدية دبا تنظم فعالية صحية توعوية للعمال حول الإنهاك الحراري

دبا في 19 يونيو/ وام/ نظّمت بلدية دبا بالتعاون مع المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في الفجيرة فعالية صحية توعوية حول الإنهاك الحراري، استهدفت العمال في مدينة دبا وذلك في إطار حرصها على تعزيز صحة وسلامة العمال ورفع مستوى الوعي بالمخاطر الصحية المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف

تضمنت الفعالية إجراء فحوص طبية متنوعة للعمال للاطمئنان على حالتهم الصحية، إلى جانب تقديم إرشادات ونصائح وقائية تساعدهم على تجنب الإصابة بالإجهاد والإنهاك الحراري أثناء العمل في الأجواء الحارة.

و شملت الفعالية أركاناً تثقيفية تم من خلالها توزيع مطويات توعوية وشرح العلامات المبكرة للإصابة بالإنهاك الحراري وطرق التعامل معها، وأهمية شرب كميات كافية من المياه والالتزام بفترات الراحة المقررة.

وأكدت البلدية أن تنظيم هذه الفعالية يأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الوعي الصحي لدى فئة العمال، وترسيخ الممارسات الوقائية التي تسهم في الحفاظ على سلامتهم وصحتهم، خاصة خلال أشهر الصيف التي تشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة.

من جانبها، أشادت الفرق الصحية المشاركة بتكاتف الجهات الحكومية في تنفيذ المبادرات التوعوية والصحية التي تستهدف العمال، لما لها من دور فاعل في الحد من المخاطر الصحية وتعزيز بيئة عمل آمنة وصحية للجميع.