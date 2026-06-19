نادي الفجيرة للفنون القتالية يتوج بدرع التفوق العام للألعاب المائية

الفجيرة في 19 يونيو/وام/ توج "نادي الفجيرة للفنون القتالية" بدرع التفوق العام للألعاب المائية للموسم الرياضي 2024-2025 من اتحاد الإمارات للسباحة، بعد أن تربع على قمة الترتيب العام برصيد استثنائي بلغ 6600 نقطة ، في إنجاز رياضي استثنائي يترجم الطفرة التي تشهدها الرياضة في إمارة الفجيرة.

وشهد مقر النادي مراسم تسليم الدرع الغالية، في احتفالية تميزت بحضور رفيع المستوى من جانب اتحاد الإمارات للرياضات المائية، ممثلا في عبدالله مبارك الزحمي نائب رئيس الاتحاد، و عبدالله محمد السويدي الأمين العام للاتحاد ،إلى جانب سعادة نادر أبو الشاويش مدير النادي والطاقم الفني و الإداري للفريق وتسلمت الدرع أمل الكندي، نائب مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية.

خاض فريق السباحة منافسة شرسة للغاية للحصول على درعه المستحقة، محققاً هيمنة مطلقة على مجريات البطولات والتصدر العام في 5 فئات عمرية مختلفة.

فقد حصد بفئة 10 سنوات المركز الأول والتصدر العام وفي فئة 11و12 سنة المركز الأول والتصدر العام وفي فئة 13و14 سنة المركز الأول والتصدر العام وفي فئة 15و16 سنة المركز الأول والتصدر العام وفي فئة العمومي المركز الأول والتصدر العام.

ويحظى نادي الفجيرة للفنون القتالية بواحد من أزهى مواسمه الرياضية (2024-2025) مواصلا كسر الأرقام القياسية وترسيخ مكانته كأحد المنجزات الرياضية الرائدة في دولة الإمارات تحت رعاية ودعم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة الرئيس الفخري للنادي.

ولا تتوقف الطموحات عند إنجازات الموسم الماضي إذ تكشف مؤشرات فريق السباحة الحالية عن استدامة التميز من خلال اتساع قاعدة الممارسة ووصول عدد لاعبي ولاعبات فريق السباحة إلى حوالي 115.

وتمكن الفريق من تحطيم وتجسيد 4 أرقام قياسية جديدة خلال الموسم ما يؤكد أن الإنجازات لا تزال مستمرة نحو منصات التتويج المحلية والدولية.