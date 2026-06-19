بشيرات خرودي لاعبة منتخب الجودو تتأهل إلى نصف نهائي بطولة أولان باتور "جراند سلام"

أولان باتور في 19 يونيو/وام/ تأهلت بشيرات خرودي لاعبة منتخب الإمارات للجودو إلى الدور نصف النهائي لوزن تحت 52 كجم في بطولة أولان باتور "جراند سلام" للجودو، المقامة حاليا بصالة (استتيب أرينا) في العاصمة المنغولية أولان باتور.

تفوقت خرودي في الدور التمهيدي على كل من اللاعبة الكورية الجنوبية مينيج كيم، وبطلة منغوليا أورنزبايا نمونغ، بالإسكور الذهبي، والمجرية جرو ريكا في الدور ربع النهائي، وصولا إلى نصف النهائي أمام المرشحة الأولى اليابانية أوتا ابي.

ويستأنف منتخبنا مشاركته في البطولة غدا، بخوض 4 نزالات في وزن خفيف المتوسط، للاعبين محمد بيك في تحت 73 كجم أمام بطل منتخب إيطاليا مانويل لومباردو، وناجي يزبيك أمام التركي سيلوغلو بلال في الوزن نفسه، بينما يواجه اللاعب عمر جاد بطل منتخب الهند توكاس هارش، وزميله طلال شفيلي بطل بورتوريكو غانديا أدريان في تحت 81 كجم.

وأسفرت مشاركة منتخبنا الوطني في الوزن الخفيف اليوم عن خسارة اللاعب سيمون قسطنطين أمام بطل أذربيجان أحمد يوسوف في وزن تحت 60 كجم، وزميله نارمند بيان في وزن تحت 66 كجم، أمام الكوري الجنوبي شانغ كيم.