إطلاق سلسة سباقات قرية الامارات العالمية للقدرة في أكثر من 10 دول

باريس في 19 يونيو/وام/ أطلقت "قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة "مبادرة «سلسة سباقات قرية الامارات العالمية للقدرة»، التي تشمل سباقات في أكثر من 10 دول حول العالم، وتستمر 6 أشهر في الفترة من يونيو إلى ديسمبر 2026.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن انطلاق أولى فعاليات السلسلة اليوم (الجمعة) في مدينة كومبيان الفرنسية، التي تستضيف أول سباقات المبادرة ضمن الحدث الدولي للقدرة المقام خلال الفترة من 19 إلى 21 يونيو، لتشكّل فرنسا بداية البرنامج العالمي للسلسلة.

تأتي المبادرة امتداداً لرؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى دعم رياضة القدرة وقطاع الخيل، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً في هذا المجال، إلى جانب إبراز الدور الذي تؤديه قرية الإمارات العالمية للقدرة في دعم سباقات القدرة وتطويرها محلياً ودولياً.

وتمتد المبادرة على مدى 6 أشهر، وتتوالى سباقاتها في عام 2026 في أكثر من 10 دول، لتشمل فرنسا، والبرتغال، والأرجنتين، وجنوب أفريقيا، وناميبيا، وتشيلي، ورومانيا، وسلوفاكيا، وأوروغواي، وإسبانيا، واليونان.

ويرافق وفد القرية خلال السباقات الدولية عدد من الشركاء والرعاة، لتقديم أنشطة تفاعلية لجمهور السباقات، والتعريف بمنتجاتهم وخدماتهم.

وثمّن مسلم العامري، المدير العام لقرية الإمارات العالمية للقدرة، دعم ورعاية القيادة الرشيدة سمو للقرية ولرياضة القدرة في دولة الإمارات والعالم، مؤكداً أن هذا الدعم يسهم في تطوير القرية وتعزيز دورها الحيوي في الارتقاء بسباقات القدرة عالمياً.

وقال العامري:«تأتي مبادرة سلسلة سباقات القدرة العالمية ضمن جهود القرية لتعزيز التعاون مع الاتحادات الوطنية والجهات المنظمة في الدول المستضيفة، وتطوير الشراكة والتنسيق مع الاتحاد الدولي للفروسية، بما يسهم في دعم منظومة رياضة القدرة وتطويرها في مختلف ميادين السباق».

وأضاف أن قرية الإمارات العالمية للقدرة تعمل وفق استراتيجية تهدف إلى تعزيز حضورها في المحافل الدولية، من خلال إطلاق مبادرات نوعية تدعم رياضة القدرة وتوسّع نطاق انتشارها، مشيراً إلى أن فريق القرية سيعمل بالتنسيق مع الجهات المنظمة وشركات الرعاية على تقديم الدعم اللازم للسباقات، وتنفيذ البرامج والأنشطة التفاعلية والترويجية المصاحبة في الدول المستضيفة.

وأكد العامري أن المبادرة تعكس تطلع القرية إلى تقديم نموذج عالمي يُحتذى في دعم سباقات القدرة وتنظيمها، والمساهمة في الارتقاء بمكانة هذه الرياضة وتعزيز انتشارها في مختلف أنحاء العالم.