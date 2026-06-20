السلفادور تضبط 6 أطنان من الكوكايين بقيمة 167 مليون دولار

سان سلفادور في 20 يونيو /وام/ ضبطت السلطات المختصة في السلفادور أكثر من ستة أطنان من الكوكايين خلال نقلها عبر المحيط الهادئ.

وأعلن الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلة ، أن بحرية بلاده عثرت على المخدرات على متن سفينتين، وحملت كل سفينة الكمية نفسها إضافة إلى طاقم من ثلاثة أشخاص.

وقدّر بوكيلة القيمة الإجمالية للكوكايين المضبوط بنحو 167 مليون دولار، واصفا العملية بأنها "رقم قياسي وطني جديد"،مضيفا

أنه تم إلقاء القبض على ستة أشخاص.

وكتب بوكيلة على منصة "اكس " أن السلفادور ضبطت حتى الآن هذا العام أكثر من 13 طناً من الكوكايين بقيمة تقدر بنحو 332 مليون دولار.

-خلا-