البرازيل تفوز على هايتي وتتصدر المجموعة الثالثة بمونديال 2026

فيلادلفيا في 20 يونيو /وام/ حقق منتخب البرازيل فوزه الأول في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، بتغلبه على منتخب هايتي بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة.

أُقيمت المباراة في مدينة فيلادلفيا، وأحرز ماتيوس كونيا الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 23 و36 على التوالي، فيما تمكن فينيسيوس

جونيور من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول (45+3).

وبهذه النتيجة، صعد المنتخب البرازيلي إلى صدارة المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على المنتخب المغربي صاحب المركز الثاني.

-خلا-