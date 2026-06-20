باراغواي تفوز على تركيا في كأس العالم 2026

سان فرانسيسكو في 20 يونيو/ وام/ فاز منتخب باراغواي على نظيره التركي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب ليفاي بمدينة سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من بطولة كأس العالم 2026.

وسجل ماتياس غالارسا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية، فيما أكمل منتخب باراغواي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ميغيل ألميرون في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول (45+3).

وبهذه النتيجة، حصد منتخب باراغواي أول ثلاث نقاط له في البطولة ليتقدم إلى المركز الثالث، فيما يتصدر المنتخب الأمريكي ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، يليه المنتخب الأسترالي برصيد 3 نقاط، بينما بقي المنتخب التركي في المركز الرابع دون رصيد من النقاط.